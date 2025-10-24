Bajada del IBI y cambio en la tasa de basuras: así determina tu casa cuánto tendrás que pagar

El Gobierno de José Luis MartíneZ-Almeida aprobó este jueves las nuevas ordenanzas fiscales para 2026, que incluyen dos grandes novedades: una nueva bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la quinta consecutiva, que supondrá un ahorro de 30,8 millones de euros para los contribuyentes; y la introducción del padrón municipal como nuevo criterio para determinar el importe de la tasa de basuras a partir del próximo año.

En el caso del IBI, el Consistorio rebajará el tipo general que se aplica a los inmuebles urbanos del 0,428 % al 0,414%. Esta reducción permitirá a los madrileños ahorrar alrededor de 30,8 millones de euros en 2026 y beneficiará a más de 2,2 millones de recibos, tanto de viviendas como de locales, oficinas o naves industriales. La medida continúa la senda de descensos iniciada hace cinco años y acerca el tipo al mínimo legal permitido, del 0,40 %.

Por lo que respecta a la tasa de basuras, la cuota se compone de una parte fija vinculada al valor catastral y de otra variable, que a partir de 2026 se calculará en función del número de personas empadronadas en la vivienda y de los residuos generados en cada barrio. La intención, según el Consistorio, es que cada hogar contribuya de forma más ajustada al coste real del servicio y que la tasa refleje mejor el uso que se hace del mismo.

El objetivo de estas y el resto de modificaciones, es seguir apostando por la política de reducción de la presión fiscal al mismo tiempo que se adapta la gestión de residuos a las exigencias del 'tasazo' impuesto por el Gobierno central. "Si me preguntas si las bajadas que hemos hecho compensan de alguna manera o equilibran la tasa, la respuesta es que sí", deslizó ayer en rueda de prensa la delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, según quien gracias a las sucesivas reducciones aprobadas en los últimos años "la presión fiscal de los madrileños por el impacto del Ayuntamiento de Madrid no se va a ver alterada".

No obstante, si bien es cierto que unos y otros ajustes sumarán en el próximo ejercicio un ahorro total para los bolsillos de los madrileños de hasta 33,5 millones de euros respecto a 2025, el impacto de este ahorro no será el mismo para todos los ciudadanoS. La cuantía en la que se traduce la reducción del tipo del IBI presenta diferencias notables por barrios; mientras que el nuevo criterio para el cálculo de la tasa de basuras supondrá que el importe final dependerá de la cantidad de habitantes de cada vivienda.

La reducción del IBI: grandes diferencias por barrios

De acuerdo con los cálculos municipales, un inmueble residencial con un valor catastral medio de 119.774 euros pasará de pagar 480,62 euros este ejercicio a 474,84 euros en 2026, un ahorro de 5,78 euros. Si se comparara con el tipo de 2019 (0,510 %), el recibo sería 110 euros más caro, lo que ilustra el efecto acumulado de las sucesivas bajadas. En total, el ahorro acumulado supera los 211 millones de euros en el lustro transcurrido desde que Almeida asumió la alcaldía, según presumen desde el equipo de Gobierno municipal.

Sin embargo, a la hora de la verdad, el impacto de esta medida repercute en mayor grado en los barrios más adinerados, pues el ahorro es más grande cuanto mayor es el valor catastral del inmueble, tal y como recuerdan desde la oposición. “En un barrio de San Cristóbal, en una vivienda media, serán 8 euros al año. Sin embargo, en esa misma vivienda media, pero en el barrio de Goya, estamos hablando de una bajada de más de 300 euros”, señala Enma López, portavoz de Economía del PSOE.

En la misma línea, Sara Ladra, de Más Madrid, apunta que, "como hemos denunciado siempre, las bajadas del IBI suponen un ahorro de 400 euros en el recibo de los vecinos de la milla de oro de esta ciudad como Núñez de Balboa y de apenas 17 euros en los barrios del sur como Puente de Vallecas".

El 'factor padrón': mayor coste para las viviendas con más habitantes

En la práctica, la incorporación del padrón introduce un nuevo elemento de diferenciación entre los hogares: las viviendas con más personas registradas tenderán a pagar más, ya que se asume una mayor generación de residuos, mientras que las que cuenten con menos empadronados podrán beneficiarse de cuotas más reducidas.

Además, se mantiene un coeficiente ligado a la calidad de la separación de los residuos en cada zona, que premia a los barrios donde el reciclaje es más eficiente. Según los cálculos municipales, la cuota media para las viviendas en 2026 seguirá rondando a los 140 euros anuales, aunque el importe final dependerá del valor del inmueble, el número de empadronados y el comportamiento medio del barrio.

Pese a celebrar la inclusión del 'factor padrón', la edil socialista reclama que "se tenga en cuenta también la renta y la vulnerabilidad de los hogares", ya que "no genera lo mismo alguien que tiene mucho dinero que alguien que tiene poco". Por su parte, Ladra critica que el Ayuntamiento “está ingresando 300 millones de todas y todos los madrileños a través de una tasa de basuras injusta y mal diseñada”. Según la concejala de Más Madrid, Almeida puede seguir bajando el IBI “a los que más tienen” porque, por otro lado, “está subiéndoselo a todos los madrileños con este tasazo”, que su formación pedirá en el próximo Pleno municipal que sea retirado y sustituido por "un nuevo texto más justo"