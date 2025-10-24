CONCIERTOS
Aitana anuncia dos nuevas fechas en Madrid para su 'Cuarto Azul World Tour': día y hora de la venta oficial
La venta general comenzará el martes 28 de octubre a partir de las 13:00 desde la página web de la artista
La fiebre por Aitana no para. Desde que la artista hizo oficial el anuncio de 'Cuarto Azul World Tour', la expectación no ha hecho más que crecer. Las entradas, además, volaban en un abrir y cerrar de ojos, sobre todo en Madrid y en las grandes ciudades. La preventa empezaba para los que tenían la tarjeta de Aitana para después dar paso a los clientes del banco Santander y, finalmente, a la venta normal.
Como era de esperar, la mayor parte del último grupo se quedaban sin tickets, por lo que la catalana no ha dudado en hacer caso a las súplicas de sus seguidores y sacar dos nuevas fechas para aquellos que quieran disfrutar de su show en Madrid. Ahora, la artista no actuará solo el 11 y 12 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena, sino que se suman a la cola el 14 y 15 del mismo mes también.
¿Cómo puedo conseguir las entradas para el concierto de Aitana?
Para las nuevas fechas, tal y como ha detallado la artista, la preventa con Santander SMusic será del lunes 27 al martes 28 de octubre. Desde las 10:00 hasta las 12:00 para los que tengan la tarjeta Aitana, y a partir de las 12:00 para el resto de clientes Santander.
Por su parte, la venta general comenzará el martes 28 de octubre a partir de las 13:00 desde la página web de la artista. En total, Aitana ha anunciado fechas para siete ubicaciones, las cuales son:
- Valencia - Roig Arena - jueves 21 de mayo de 2026
- Sevilla - Plaza de España - jueves 4 de junio de 2026
- Barcelona - Palau Sant Jordi - lunes 7 de septiembre de 2026
- Barcelona - Palau Sant Jordi - martes 8 de septiembre de 2026
- Madrid - Movistar Arena - lunes 14 de septiembre de 2026
- Madrid - Movistar Arena - martes 15 de septiembre de 2026
- Bilbao - BEC - sábado 19 de septiembre de 2026
Estas son todas las fechas del 'Cuarto Azul World Tour'
- Buenos Aires (Argentina) - Lollapalooza - 14 de marzo de 2026
- Bogotá (Colombia) - Estéreo Picnic - 22 de marzo de 2026
- Roquetas de Mar - Estadio Jose Antonio Peroles - 9 de mayo de 2026
- Murcia - Plaza de Toros - 15 de mayo de 2026 - SOLD OUT
- Valencia - Roig Arena - 21 de mayo de 2026 - NUEVA FECHA
- Valencia - Roig Arena - 22 de mayo de 2026 - SOLD OUT
- Albacete - Estadio Jose Copete - 29 de mayo de 2026 - SOLD OUT
- Sevilla - Plaza de España - 4 de junio de 2026 - NUEVA FECHA
- Sevilla - Plaza de España - 5 de junio de 2026 - SOLD OUT
- Palma de Mallorca - Mallorca Live Fest - 12-13 de junio de 2026
- Fuengirola - Marenostrum - 19 de junio de 2026
- Avilés - Pabellón de La Magdalena - 26 de junio de 2026
- Las Palmas de Gran Canaria - Granca Fest, Estadio Gran Canaria - 4 de julio de 2026
- Zaragoza - Príncipe Felipe - 10 de julio de 2026 - SOLD OUT
- Cádiz - Cádiz Music Stadium - 12 de julio de 2026
- Úbeda - Recinto Ferial - 18 de julio de 2026
- A Coruña - Coliseum - 22 de julio de 2026 - SOLD OUT
- Barcelona - Palau Sant Jordi - 4 de septiembre de 2026 - SOLD OUT
- Barcelona - Palau Sant Jordi - 5 de septiembre de 2026 - SOLD OUT
- Barcelona - Palau Sant Jordi - 7 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA
- Barcelona - Palau Sant Jordi - 8 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA
- Madrid - Movistar Arena - 11 de septiembre de 2026 - SOLD OUT
- Madrid - Movistar Arena - 12 de septiembre de 2026 - SOLD OUT
- Madrid - Movistar Arena - 14 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA
- Madrid - Movistar Arena - 15 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA
- Bilbao - BEC - 18 de septiembre de 2026 - SOLD OUT
- Bilbao - BEC - 19 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA
- Buenos Aires (Argentina) - 21 de octubre de 2026
- Monterrey (México) - 28 de octubre de 2026
- Guadalajara (México) - 30 de octubre de 2026
- Querétaro (México) - 31 de octubre de 2026
- Puebla (México) - 4 de noviembre de 2026
- Ciudad de México (México) - 6 de noviembre de 2026
