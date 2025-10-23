CRIMEN MACHISTA
A prisión el acusado de matar a su exmujer en Villaverde
Tras negarse a declarar, el juez ha ordenado el ingreso provisional del presunto asesino en Alcalá Meco
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Torrejón de Ardoz ha ordenado este jueves el ingreso en prisión provisional del hombre acusado de asesinar a Marta, su expareja de 21 años, delante de la hija de 15 meses de ambos, en su casa del distrito de Villaverde.
El sospechoso ha sido trasladado a la prisión de Alcalá Meco tras acogerse a su derecho a no declarar durante la vistilla, según informan fuentes jurídicas, que detallan que está siendo investigado por un presunto delito de homicidio con la agravante de parentesco y violencia de género.
El crimen tuvo lugar el pasado lunes al mediodía, cuando saltándose la orden de alejamiento que tenía con la víctima, el detenido aprovechó que la joven estaba solo en casa para cuidar del bebé para ir a la casa y asestarle varias puñaladas mortales en el pecho antes de huir a una vivienda de Torrejón de Ardoz, donde fue detenido de madrugada.
También este jueves, la Policía Nacional ha arrestado a otro hombre, conocido del presunto asesino, acusado de encubrir el delito. Según fuentes policiales, este segundo detenido era "conocedor del hecho" ya que habló por teléfono con el presunto autor del crimen después de haberlo cometido.
