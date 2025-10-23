El PP madrileño aclarará su posición respecto al 'síndrome postaborto' este viernes en un Pleno extraordinario forzado por la izquierda

El asunto no ha dejado de traer cola desde que en el Pleno municipal de septiembre, PP y Vox aprobaran conjuntamente una iniciativa para obligar a informar a las mujeres que fueran a interrumpir el embarazo sobre las consecuencias del supuesto 'síndrome postaborto'. Antes de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, reconociese dos semanas después haberse equivocado al admitir una dolencia médica inexistente, Más Madrid y PSOE sumaron sus votos para forzar un Pleno extraordinario en el que reclamar explicaciones a los populares, que tendrá lugar este viernes.

El origen de la polémica está en la proposición de Vox aprobada en el Pleno del 30 de septiembre, en la que se pedía informar en los centros municipales sobre el supuesto síndrome que, en palabras de la edil Carla Toscano, provoca “depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia y bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad, y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica al de las mujeres que no han abortado”. El PP votó a favor, incluso después de que Vox rechazara una enmienda transaccional para matizar la propuesta y someterla al criterio de los servicios jurídicos municipales.

Ante la polémica nacional que desató el acuerdo, Almeida aclaró que el Ayuntamiento solo ofrecerá información sobre “las consecuencias que se pueden derivar de una intervención quirúrgica, como el aborto”, y subrayó que “el PP no se identifica con parte del discurso de Vox y lo que dijo la concejala” Toscano. Más tarde, insistió en que la información que se proporcione “no se va a determinar por Vox” sino “por parte de los profesionales del Ayuntamiento de Madrid”. El regidor admitió también que el voto de su grupo ha generado “confusión” porque podía dar a entender que el PP asumía “el argumentario de Vox en relación con una categoría científica que verdaderamente no existe”.

Desde Vox, Toscano ha exigido poner en marcha “lo antes posible” su iniciativa sobre el “síndrome postaborto” y ha acusado a Almeida de no cumplir los acuerdos plenarios. “El alcalde se comporta como un dictador y un niño caprichoso de que las normas no van con él”, reprochó en la última comisión del área social.

Por su parte, Más Madrid y PSOE han calificado de “despropósito” lo aprobado en septiembre, al tratarse de “un supuesto síndrome inventado, que no tiene ningún fundamento científico, una falacia de manual”. Ambos grupos sostienen que la medida vulnera varios artículos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y reclaman al PP que revoque y anule el acuerdo. "Si de verdad dicen defender la libertad, deben apoyar la propuesta que hemos hecho y anular la iniciativa de Vox", ha afirmado esta mañana la portavoz socialista, Reyes Maroto, en un audio remitido a los medios.

En la comisión ordinaria de Economía, Innovación y Hacienda de este jueves, la delegada, Engracia Hidalgo, ha aclarado a preguntas de la oposición que "de momento", no ha habido aplicación "ninguna" de este decreto por parte de los trabajadores del Ayuntamiento. Hidalgo ha recordado que las proposiciones del Pleno, incluyendo esta, son de carácter "no normativo" y que “cualquier actuación que haga este equipo de Gobierno será dentro del marco legal y todos los trabajadores tendrán que estar sometidos al mismo”.