La Policía detiene a un conocido del asesino de Marta, la joven apuñalada junto a su bebé en Madrid, por encubrimiento del delito

El horrible crimen del pasado lunes, cuando una joven de 21 años fue apuñalada repetidas veces en el pecho por su exmarido delante de la hija de ambos, de apenas 15 meses, sigue sin haberse cerrado del todo. Al arresto en la madrugada del martes del principal sospechoso del asesinato en Torrejón de Ardoz le ha seguido esta jueves el de otro varón, acusado de encubrir el delito.

El segundo detenido era "conocedor del hecho" ya que habló por teléfono con el presunto autor del crimen después de haberlo cometido. Las pesquisas del Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Madrid, a cargo de la investigación, han permitido identificar al hombre, conocido del supuesto asesino, y proceder a su arresto este jueves por la mañana.

Según ha revelado Telemadrid, la conversación entre ambos individuos fue captada por las cámaras del salón de la vivienda de Torrejón. En la grabación se escucha como el responsable le dice a su interlocutar que espera que "no pase nada". . "Y a ver si van a sospechar o algo. Es que no sé dónde tirarlo porque al final eso acaba en él… A ver, la máquina lo tritura", afirma en relación al arma del crimen.

Marta fue asesinada el pasado lunes a mediodía por su exmarido y padre de la niña, un hombre de 30 años. Saltándose la orden de alejamiento que tenía, el sospechoso aprovechó que la joven estaba solo en casa para cuidar del bebé para ir a la casa y asestarle varias puñaladas mortales en el pecho antes de huir a una vivienda de Torrejón de Ardoz, donde fue detenido de madrugada por la Policía Nacional.

Además de la orden, la joven asesinada figuraba en el sistema de seguimiento VioGén con riesgo "bajo". Con su muerte, se trata del segundo crimen machista ocurrido en la región en lo que va de año - tras el asesinato de una mujer en Getafe a manos de su marido el pasado mes de junio- la 32 a nivel nacional y la 1.327 desde 2003, cuando comenzó el registro.