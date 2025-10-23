De la Filarmónica de París a la gran pantalla: la ópera 'Ariodante' se estrena en los Cines Paz de Madrid

El próximo 2 de noviembre a las 11:45 h el Cine Paz de Madrid acoge el estreno de la ópera en versión concierto Ariodante de Handel, que el maestro William Christie dirigió en 2023 en la Filarmónica de París.

Este proyecto cinematográfico, dirigido y producido por Frédéric Savoir, junto a Lucy Allwood y en co-producción con Les Arts Florissants, es una experiencia única, que muestra con todo tipo de matices la grandeza de esta obra maestra de Handel, y en la que la dirección musical de William Christie aporta una interpretación vibrante y detallada de la partitura del compositor alemán, destacando especialmente en las arias de los personajes principales.

Lea Desandre, Ana Maria Labin, Hugh Cutting, Renato Dolcini, Ana Vieira Leite, Krešimir Špicer y Moritz Kallenberg, acompañados por la prestigiosa orquesta de Les Arts Florissants, son los protagonistas de esta versión tan especial de Ariodante; una ópera seria en tres actos que narra la historia del príncipe Ariodante, quien, engañado por el villano Polinesso, cree que su amada Ginevra le ha sido infiel. Desesperado, se enfrenta a la muerte, pero la verdad sale a la luz, y el amor verdadero prevalece.

Momento de la ópera Ariodante. / ,

La producción de Nicolas Briançon, estrenada en 2023, se caracteriza por su enfoque psicológico y simbólico, con una escenografía que refleja la tensión emocional de la obra.

Rodada en octubre de 2023 exclusivamente para cine en la Filarmónica de París, la nueva producción de Amazing Digital Studios permite vivir la ópera en las salas como nunca antes, gracias a la calidad de imagen 4K y sonido 7.1, que garantizan una experiencia musical incomparable.

Tras su paso por España, la grabación de esta ópera en versión concierto podrá verse en cines franceses seleccionados hasta febrero de 2026, en pases especiales que contarán con la presencia del equipo artístico.