Madrid aprueba una nueva rebaja del IBI e introduce el 'factor padrón' para la tasa de basuras en 2026

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado las ordenanzas fiscales de cara 2026, entre las que se incluyen como principales novedades una nueva rebaja del IBI hasta el 0,414%, lo que supondrá un ahorro de alrededor de 30 millones de euros para los bolsillos de los madrileños, y la introducción del número de empadronados en las viviendas para el cobro de la tasa de basuras a partir del próximo año.

Estos cambios, según ha explicado y la delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal celebrada este jueves, persiguen un triple objetivo: continuar impulsando el ahorro fiscal para los madrileños, mantener la aplicación de las bonificaciones fiscales existentes e introducir mejoras técnicas en algunas regulaciones. En total, el conjunto de medidas fiscales previstas para el próximo ejercicio supondrá un ahorro de 33,5 millones de euros respecto a 2025.

La mayor parte de este ahorro corresponde a la bajada del IBI, que pasará del el 0,428% actual al 0,414%, de forma que en 2026 el recibo medio del IBI urbano para una vivienda con un valor catastral de 119.774,62 euros será de 474,84 euros. De ello se beneficiarán hasta 2,27 millones de recibos, incluyendo familias, negocios y autónomos, que disfrutarán de una reducción total de 30,8 millones de euros.

En concreto, redundará en 1,5 millones de inmuebles de uso residencial: 95.500 inmuebles de uso comercial, 30.000 oficinas, 11.000 locales de uso industrial y 7.500 locales de ocio. Se mantendrán, asimismo, las bonificaciones introducidas en 2020 de hasta el 90% en el IBI para familias numerosas, calculadas en función del valor catastral del inmueble - la medida beneficia actualmente a más de 36.400 familias, 13.700 más que en 2020; mientras que se ampliará del 50 al 95% la bonificación para los comercios centenarios de la capital.

Se trata, tal y como ha recalcado la titular de Hacienda, de la quinta rebaja consecutiva aprobada por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, que desde 2019 ha reducido el tipo del IBI en hasta un 20%, generando un ahorro acumulado de 211 millones de euros en el último lustro, y situando a Madrid como la tercera capital de provincia con el tipo más bajo, solo superada por Santander y Zaragoza.

El 'factor padrón' en la tasa de basuras

Como segunda gran novedad, el Consistorio introducirá en 2026 el número de empadronados como nuevo criterio para calcular la tasa de basuras, con el objetivo de “aportar mayor equidad y seguridad jurídica” en su aplicación, en palabras de Hidalgo. La medida permitirá establecer tarifas distribuidas en diez tramos —de una persona empadronada a diez o más—, una fórmula “de gran complejidad técnica” que, según la delegada, “muy pocos ayuntamientos han sido capaces de incluir”.

El nuevo sistema mantendrá una estructura basada en dos componentes: una tarifa básica, común a todos los inmuebles por la disponibilidad del servicio, y otra variable vinculada a la generación de residuos y a la calidad de la separación por barrios, con datos del Parque Tecnológico de Valdemingómez. Con estos parámetros, el recibo medio de la tasa se situará en 142,6 euros en 2026, una cifra prácticamente idéntica a la de 2025. El Consistorio prevé recaudar unos 300 millones de euros, al no incluir en el cálculo los costes de limpieza viaria, que habrían duplicado las cuotas.

Seguirán exentos del pago los garajes y trasteros asociados a viviendas, así como los solares o edificios en ruina. También se contemplan bonificaciones: las familias numerosas disfrutarán de reducciones similares a las del IBI y los perceptores del Ingreso Mínimo Vital o la Renta Mínima de Inserción quedarán exentos del 100% de la tasa, lo que beneficiará a más de 38.000 hogares. Además, las viviendas vacías solo abonarán la parte fija y deberán acreditar su situación cada año. Los contribuyentes podrán acogerse al sistema de Pago a la Carta, con descuentos de hasta el 5% - y un máximo de 15 euros- en su recibo.

Impuesto de vehículos y prima para bomberos

Además de los grandes cambios anteriores, las nuevas ordenanzas introducen también otras modificaciones de interés. Por lo que respecta al Impuesto de Vehículos, se cambia el criterio para aplicar las bonificaciones, pasando de basarse en el tipo de motor y carburante a utilizar los distintivos ambientales. Esta medida, pionera en España, busca reflejar mejor el nivel de contaminación de los vehículos. También se incorpora una bonificación de hasta el 50% para los vehículos menos contaminantes de las grandes flotas, con el fin de evitar la deslocalización de matriculaciones.

Asimismo, se suprime la tasa por expedición de documentos administrativos, mientras que se incrementa la prima que las aseguradoras deben destinar a la tasa de bomberos, que pasa del 5% al 10%. El objetivo de esta iniciativa, sin impacto directo para los ciudadanos, es cubrir el aumento de los costes del servicio de bomberos, que han pasado de cubrir el 30% en 2012 a menos del 11% actualmente, con gastos superiores a los 262 millones de euros.