En el BOE
El Gobierno declara Lugar de Memoria Democrática la tapia de fusilamiento del Cementerio de la Almudena
Este anuncio tiene lugar un día anterior de que Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, fuese también catalogada
Un día después del pulso entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid en torno a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional desde 1985, el Gobierno ha declarado comoLugar de Memoria Democrática la "Tapia de fusilamiento del Cementerio del Este, actualmente conocida como cementerio de La Almudena de Madrid.
Así lo recoge el BOE publicado este jueves 23 de octubre, que recuerda que este enclave madrileño, el Gobierno señala que el camposanto "fue testigo" de una etapa de enorme "violencia y represión". La tapia de la Almudena representa "uno de los episodios más oscuros de la represión franquista, y hoy en día es un símbolo del dolor, la resistencia y la lucha por la justicia y la verdad", afirma el Ministerio que dirige Ángel Víctor Torres.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha pedido "recuerdo, dignidad y jsuticia" tras esta publicación en el BOE. Además ha recordado que entre el 16 de abril de 1939 y febrero de 1944 "allí fueron asesinadas 2.936 personas. Al menos 44 fueron ejecutadas a garrote vil. Sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes dentro del propio cementerio".
"Al menos 44 fueron ejecutadas a garrote vil y otras muchas fueron fusiladas en la tapia sur de la necrópolis", según la nota del Ministerior, "sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes dentro del propio cementerio" y "entre las víctimas se cuentan 80 mujeres, entre ellas las conocidas como Las trece rosas, fusiladas el 5 de agosto de 1939".
