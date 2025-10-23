Encuentran un cuadro que podría ser el Picasso que desapareció durante un traslado de Madrid a Granada

Misterio resuelto, aunque sea a medias. Una semana después de que todo el mundo supiera que había desaparecido, el cuadro de Picasso al que se le perdió la pista al ser trasladado desde Madrid hasta Granada, donde iba a ser expuesto, podría haber sido encontrado. 'Naturaleza muerta con guitarra', valorada en 600.000 euros y perteneciente a un particular, llevaba en paradero desconocido desde el 6 de octubre, cuando se denunció su extravío.

Ahora, la Policía Nacional ha encontrado en Madrid un cuadro que podría ser la obra del pintor malagueño, dados el envoltorio y otras circunstancias que no se han precisado. Así lo han indicado a EFE fuentes de la investigación, que han añadido que la certeza se tendrá probablemente este viernes, una vez que la Policía Científica analice el cuadro hallado.

La pieza se trasladó el pasado 6 de octubre junto a otras 56 obras para formar parte de la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte', pero fue la única que nunca llegó a su destino. La ruta estaba clara: la empresa de transportes se personó en el Centro Cultural para entregar las piezas que procedían de la capital. Un recorrido de 4 horas y media en coche que, curiosamente, necesitó una parada nocturna a 27 kilómetros de su destino. Los transportistas se destuvieron a hacer noche en Deifontes, turnándose supuestamente para custodiar la colección.

'Naturaleza muerta con guitarra', de Picasso / EFE

La llegada tuvo lugar a las 10 horas, cuando el furgón accedió a las instalaciones. El responsable de exposiciones recibió a sus empleados y les indicó los pasos a seguir. "En un solo movimiento y de forma continuada todas las obras se fueron trasladando desde el furgón hasta el montacargas. Una vez allí, la entrega se hizo en zona videovigilada", relataron desde CajaGranada.

Desde el centro cultural explicaron que al desembalar los cuadros para colocarlos en las distintas salas se percataron de que faltaba uno. Además, no era de las más relevantes del pintor, lo que añadía mayor misterio a su desaparición. La denuncia la formalizó la propia Fundación CajaGranada el pasado 10 de octubre, y así se ha llegado hasta este jueves, cuando ha aparecido

La investigación se centra actualmente en esclarecer si la desaparición de esta obra se debe a un error en el traslado y marcación de las obras o, por el contrario, de un robo orquestado. La certeza se tendrá probablemente mañana viernes, una vez que la Policía Científica analice el cuadro hallado.