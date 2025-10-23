La Delegación del Gobierno niega un acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid e Interior para renovar VioGén

La Delegación del Gobierno en Madrid ha negado la existencia de un acuerdo entre el Ayuntamiento de la capital y el Ministerio del Interior para la renovación del convenio de Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), caducado desde el año 2018.

Según fuentes de Delegación del Gobierno, el Ministerio del Interior ha instado al ayuntamiento, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, a una próxima reunión para analizar "las discrepancias existentes" y poder alcanzar un acuerdo que permita actualizar el convenio. Además, han remarcado "la total disposición" del Gobierno de España para alcanzar un acuerdo con el Consistorio a este respecto, que deberá priorizar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y abandonar "la instrumentalización del asunto", con la que se procura una evolución competencial de la Policía Municipal al margen de la normativa vigente.

Delegación del Gobierno ha negado las declaraciones de la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, quien ha afirmado este jueves que el convenio VioGén está "completamente cerrado" y enviado al Ministerio del Interior el texto para su renovación.

Asimismo, además de asegurar que Madrid "nunca" se ha salido del sistema, Sanz ha señalado que en estos momentos el Ayuntamiento está actuando "exactamente igual que actuará en el momento en que administrativamente se vuelva a firmar ese VioGén".

El sistema VioGén ha sonado esta semana en los medios tras el asesinato a manos de su expareja de una mujer de 21 años en un domicilio en Villaverde delante de su bebé de 15 meses, que estaba catalogada como "riesgo bajo" pero su presunto agresor tenía una orden de alejamiento en vigor y sobre él pesaban varias denuncias presentadas por la víctima.

Este viernes se celebrará, además, la Junta Local de Seguridad, que copresidirá el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.