SUCESOS
Cinco detenidos por robos a punta de pistola de relojes de lujo en el barrio de Salamanca
Los agentes han desarrollado dos operaciones paralelas que han permitido esclarecer varios atracos
La Policía Nacional ha arrestado a cinco hombres, cuatro de ellos miembros de una banda itinerante colombiana, especializada en el robo violento de relojes de alta gama en el barrio de Salamanca de Madrid. Los agentes han desarrollado dos operaciones paralelas que han permitido esclarecer varios atracos cometidos con armas de fuego y armas blancas en plena vía pública.
Dos operaciones simultáneas en Madrid
Según ha informado este jueves la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en el primer operativo fueron detenidos cuatro hombres de nacionalidad colombiana acusados de tres robos con violencia e intimidación, además de falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
En el segundo caso, los investigadores arrestaron a un ciudadano rumano considerado responsable del robo de un reloj valorado en 37.000 euros, cometido junto con otros tres individuos. Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.
La banda actuó tres veces en una semana
Las investigaciones comenzaron en septiembre de 2024, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta intentaron sustraer un reloj valorado en 10.000 euros a un viandante en el barrio de Salamanca.
Uno de los asaltantes descendió del vehículo, le apuntó con un arma de fuego y le exigió: “Dame el reloj o te mato”. Al verse rodeados por testigos, ambos huyeron.
Días después repitieron el mismo método: abordaron a otro hombre, le golpearon con la culata del arma en la cabeza y le amenazaron con un cuchillo para robarle el reloj y el teléfono móvil. En una tercera ocasión, un testigo persiguió a los atracadores, que le dispararon sin alcanzarle.
Claves del caso:
- Cinco detenidos por robos de relojes de lujo en el barrio de Salamanca.
- Cuatro colombianos pertenecían a una banda itinerante; un rumano actuó en otro asalto.
- Los atracos se cometían con armas de fuego y cuchillos en plena calle.
- En el registro se halló un arma cargada y dinero en efectivo.
- Uno de los relojes sustraídos estaba valorado en 37.000 euros.
Los sospechosos abandonaron España tras los hechos, pero regresaron un año después. El 18 de septiembre fueron detenidos en Getafe, donde la Policía intervino más de 1.000 euros en efectivo, tres vehículos de alquiler y un arma de fuego con quince cartuchos oculta en un compartimento del maletero.
Robo de un reloj de 37.000 euros
En una investigación paralela, la Policía Nacional esclareció otro robo ocurrido el 30 de diciembre de 2024.
Tres hombres asaltaron a la víctima en plena calle: uno le sujetó por el cuello mientras otro le presionaba la espalda con un objeto punzante para arrebatarle un reloj de alta gama valorado en más de 37.000 euros.
Uno de los implicados fue identificado meses después, aunque no pudo ser detenido entonces porque cumplía condena en otro país. Al regresar a España, fue arrestado el 1 de octubre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.
