El bebé de la mujer asesinada en Villaverde está en un centro de acogida mientras la Comunidad le busca una familia

Ajena todavía a la magnitud de la tragedia debido a su corta edad - apenas 15 meses-, la hija de Marta, la mujer de 21 años asesinada el pasado lunes por su expareja en Villaverde, se encuentra en un centro especializado de la Comunidad de Madrid mientras le buscan una familia de acogida.

El bebé fue hallado dormido junto al cuerpo sin vida de su madre por la hija de 12 años de la propietaria de la casa, que fue quien dio aviso al 112. Tras acudir al domicilio, el Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial (GRUME) trasladó a la niña a un centro de primera acogida especializado en la atención a niños de corta edad.

El objetivo ahora, según han explicado fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, es que pase el menor tiempo posible en dichas instalaciones. Para ello, los responsables de su tutela están buscando a una familia de acogida de urgencia que pueda hacerse cargo de su cuidado mientras se resuelve la situación.

Una vez logrado este extremo, explican, el procedimiento en estos casos es analizar la posibilidad de que algún miembro de la familia extensa pueda hacerse cargo del menor. Si no existen familiares disponibles o capacitados, los servicios sociales valoran la medida más adecuada: un acogimiento permanente o una adopción abierta —que permite mantener el contacto con la familia biológica—.

Marta fue asesinada el pasado lunes a mediodía por su exmarido y padre de la niña, un hombre de 30 años. Saltándose la orden de alejamiento que tenía, el sospechoso aprovechó que la joven estaba solo en casa para cuidar del bebé para ir a la casa y asestarle varias puñaladas mortales en el pecho antes de huir a una vivienda de Torrejón de Ardoz, donde fue detenido de madrugada por la Policía Nacional.

Además de la orden, la joven asesinada figuraba en el sistema de seguimiento VioGén con riesgo "bajo". Con su muerte, se trata del segundo crimen machista ocurrido en la región en lo que va de año - tras el asesinato de una mujer en Getafe a manos de su marido el pasado mes de junio- la 32 a nivel nacional y la 1.327 desde 2003, cuando comenzó el registro.