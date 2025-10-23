Ayuso tacha de “cateto” el discurso de Vox por mezclar salud mental, vivienda e inmigración

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves a Vox de mantener un discurso “de catetos” que, según ha dicho, mezcla cuestiones como la salud mental, la vivienda o la inmigración únicamente con el objetivo de confrontar con el Ejecutivo autonómico.

Durante la sesión de control celebrada en la Asamblea de Madrid, Ayuso ha respondido a una pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien había asegurado que los jóvenes madrileños están “obligados a desayunar lexatin” ante la falta de vivienda y las “políticas de abandono” de la juventud por parte del Gobierno regional.

Ayuso ha defendido que el discurso de Vox es “cateto” porque “no es propio de Madrid”, una región “abierta, moderna, donde todo el mundo quiere vivir”.

Según la presidenta, el partido de Santiago Abascal “no soporta” esa realidad y se dedica a “relacionar inmigración o salud mental con la vivienda”, en lo que ha calificado como “un batiburrillo que solo muestra desconocimiento y un ataque frontal directo” a la Comunidad de Madrid.

“Allá ustedes con ese discurso, insisto, tan cateto”, ha concluido Ayuso.