"Aquí escondían al hermano de Sánchez": la placa irónica que propone Ayuso como respuesta a la polémica sobre la Real Casa de Correos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ironizado este jueves en el pleno de la Asamblea sobre el Gobierno central tras conocerse su decisión de declarar la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño en la Puerta del Sol, como Lugar de Memoria Democrática. Durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso ha propuesto al PSOE la colocación de dos nuevas placas "en respuesta" a esa medida: una en Moncloa, con la frase "aquí escondían al hermano de Sánchez", y otra en Ferraz, con el texto "aceptamos pago en metálico".

"Yo les propongo otra cosa que pueden poner en La Moncloa. Vamos a poner una nueva placa que diga 'Aquí escondían al hermano de Pedro Sánchez'. Y es más, les voy a dar otra placa, la que van a poder poner en la sede de Ferraz: 'Aceptamos pago en metálico'", ha afirmado la dirigente popular durante su intervención en el hemiciclo madrileño.

Ayuso ha respondido así al Grupo Parlamentario Socialista, que había aludido a la decisión del Gobierno de incluir la sede autonómica en el catálogo de espacios reconocidos por la Ley de Memoria Democrática. La presidenta anunció que la Comunidad de Madrid recurrirá la resolución y cuestionó el proceso administrativo seguido por el Ejecutivo.

"Querría saber dónde se apuntaron la fecha para los trámites de la Real Casa de Correos, en la agenda de la fiscal que anotaba las comidas con Begoña Gómez o donde anotaban los sobres a manubrio. Los ejemplos que dan son tremendos", ha señalado la presidenta autonómica, en alusión a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Real Casa de Correos, construida en el siglo XVIII y actual sede del Gobierno regional, fue declarada el martes Lugar de Memoria Democrática por el Consejo de Ministros por haber sido utilizada como centro de detención durante la Guerra Civil.