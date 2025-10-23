Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ASAMBLEA DE MADRID

Ayuso defiende su viaje a Texas: "Como no entienden la magnitud de lo que viene con la Fórmula 1, quédense con sus rencores"

La visita de la presidenta madrileña a EEUU emerge en la sesión de control a la presidenta en la Asamblea de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / Mariscal / EFE

Víctor Rodríguez

Víctor Rodríguez

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido hoy en la Asamblea de Madrid el viaje de cinco días del que acaba de volver de Texas, su quinto desplazamiento a EEUU desde que es presidenta regional y el segundo en lo que va de año, en el que ha firmado algunos convenios con empresas tecnológicas y ha asistido al Gran Premio de EEUU de Fórmula 1. "Como ustedes no entienden la magnitud de lo que viene con la Fórmula 1 y con los grandes eventos en Madrid quédense con sus envidias y con sus rencores", ha señalado dirigiéndose a la portavoz del PSOE, Mar Espinar, quien previamente le había reprochado viajar a Austin a ver "carreritas".

La presidenta madrileña ha asegurado que se ha reunido con representantes "a máximo nivel mundial" y ha insistido en un argumento habitual en el discurso del Gobierno regional. Madrid, ha dicho, recibe un 70% de la inversión extranjera que llega a España.

