La Asamblea de Madrid insta al Gobierno a promover la repatriación de los menores migrantes no acompañados

La Asamblea de Madrid ha aprobado hoy una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular en la que se insta al Gobierno regional a que, a su vez, inste al Gobierno de la nación a promover, “siempre que existan datos que lo permitan”, el retorno y la reagrupación familiar de los menores extranjeros no acompañados con sus padres, familiares o autoridades de protección de sus respectivos países de origen.

En pleno endurecimiento del discurso popular en materia de inmigración y la presión de Vox al respecto, la propuesta se ha aprobado justo una semana después de que la cámara de Vallecas rechazara otra proposición no de ley sobre el asunto auspiciada por la formación de ultraderecha. Hoy la formación de Abascal ha votado a favor a pesar de que el Grupo Popular rechazara sus enmiendas. La relación entre ambas formaciones, de hecho, ha sido, por momentos, el eje del debate.

"En España hay más marroquís que asturianos", ha comenzado señalando Rafael Núñez Huesca, el diputado popular que ha defendido la proposición, recientemente designado por Feijóo coordinador de Migración del PP nacional. España vive una trasformación demográfica profunda "inédita a lo largo de su historia" que está teniendo impacto "en el equilibrio de los barrios y ciudades".

El portavoz adjunto del Grupo Popular ha culpado a Pedro Sánchez, "desbordado", de no tener programa migratorio y de causar un problema de polarización social. "Un Estado soberano tiene derecho a decir quién entra y para qué entra", ha subrayado. También, ha añadido, a promover el retorno de menores, al menos de aquellos que constituyan un riesgo para el resto de menores y la sociedad que los acoge".

Asimismo, ha reprochado las enmiendas de Vox "diseñadas para que no se voten", ha dicho, con el objetivo de dejar la "fotografía" de que la formación se queda sola en su discurso antimigratorio. Desde ese grupo también han optado por uno de sus diputados de perfil más elevado para debatir un tema en el que buscan la confrontación directa con el PP, José Antonio Fúster, diputado regional y portavoz nacional del partido de Abascal.

Mientras PSOE y Más Madrid han señalado la identificación del PP con Vox en un discurso "xenófobo", Fúster ha hablado de "girito de veleta" del PP y ha calificado la propuesta de "táctica parida por el miedo a las encuestas".

"Han abandonado la calle y no tienen una posición decidida y valiente frente al mayor reto al que se enfrenta España", ha proclamado. "Es tiempo de liderazgos fuertes y decisiones difíciles. Su iniciativa de hoy es un pasito minúsculo hacia la luz. Vayan hacia la luz porque, si no, perecerán en la oscuridad

La proposición hoy aprobada insta al Gobierno a repatriar a los menores no acompañados. La propia Comunidad de Madrid ha remitido a la Delegación de Gobierno desde finales de marzo un total de 56 expedientes de solicitud de reagrupamiento en el país de origen de menores extranjeros bajo su tutela.

El texto también reclama que se realice en un plazo de 48 horas la determinación de edad de los menores extranjeros no acompañados que lleguen al país. Asimismo, reclama que sea el Estado el que asuma “la atención directa y financiación” de estos menores. Se apunta en este sentido a la saturación de los recursos de las comunidades autónomas, que tienen la competencia. Una tensión que está en el origen del reparto de estos adolescentes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios y que crispa el debate entre el Gobierno y las comunidades autónomas con presidentes populares.

La proposición prácticamente calca el plan migratorio del PP presentado por Alberto Núñez Feijóo hace un mes. Así, llama a recuperar “el control de las fronteras”, “combatir las mafias” y “garantizar retornos efectivos”. Asimismo, llama a la pérdida "automática" de residencia cuando se incurra en delitos graves. “La reincidencia no será compatible con la permanencia en España”, reza el texto.

Además, se insiste en una exigencia que viene siendo recurrente en los últimos meses tanto desde el Ejecutivo regional como desde el propio Partido Popular, el cierre de los centros de emergencia, acogida y derivación de Alcalá de Henares, Carabanchel y Pozuelo de Alarcón, dependientes del Gobierno y definidos en la proposición no de ley como “macrocampamentos”.

Vox ha intentado elevar la apuesta vía enmiendas. Entre los planteamientos de la formación ha estado extender la repatriación no solo a los inmigrantes que delincan, sino a todos los que se encuentren irregularmente en España. También deportar a aquellos “que pretendan imponer el islamismo” o la “remigración de todos los inmigrantes que hayan venido a España a vivir del esfuerzo de los demás y que supongan un lastre para nuestro estado del bienestar”. El PP no las ha aceptado.

Previamente, la formación había llevado a debate en la cámara de Entrevías una propuesta para dar "prioridad nacional" a los ciudadanos españoles en el cobro de ayudas y en el acceso a medidas de escudo social. Una iniciativa rechazada por PSOE, Más Madrid y también por el PP.