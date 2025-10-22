Vecinos de Madrid critican el estado de uno de sus monumentos más emblemáticos: "Empieza a ser más que preocupante"

El Palacio Real de Madrid fue construido en el siglo XVIII, asentándose sobre el solar del desaparecido Alcázar de Madrid, fortaleza medieval convertida en palacio que fue pasto de las llamas en la Nochebuena de 1734. Para su construcción, Felipe V hizo llamar al mejor arquitecto europeo de la época, Filippo Juvarra, que creó un enorme edificio -- el palacio real más extenso de Europa Occidental, con más de 135.000 metros cuadrados y 3.418 habitaciones en su interior -- formado por bóvedas sin madera en su estructura, asegurando así su supervivencia en caso de un nuevo incendio.

El proyecto finalizó en 1759, con la instalación de los últimos ornamentos exteriores por parte de Francisco Sabatini. Ahora, casi trescientos años después, el estado de conservación de esta joya artística de Madrid -- que guarda tesoros de la talla del cuarto del rey Carlos II, el Salón del Trono o la Real Armería -- está en entredicho.

"Es vergonzoso el estado en el que se encuentra"

En la red social X se ha viralizado una publicación que denuncia el estado de conservación de las ventanas del Palacio Real, así como las humedades que cubren buena parte de la fachada. "Es vergonzoso el estado en el que se encuentra el que es el palacio real más grande de Europa Occidental y que es una auténtica joya artística en todos los sentidos. Descuidado, sin parafernalia real y con un patio convertido en un parking", opina un usuario citando las imágenes.

Alberto Bravo, historiador modernista y autor de Carlos II: El Libro, es aún más pesimista al respecto. "Es una tragedia absoluta que no dejamos de reportar y, aunque me informaron que hay proyecto a la vista de restauración y limpieza, temo hasta que el balcón principal pueda colapsar por la presión de las malas hierbas", subraya con preocupación.

En los alrededores del monumento, la preocupación es similar entre los viandantes. "Lo comparas, por ejemplo, con Versalles en Francia y no hay color. No se entiende que Madrid tenga este auténtico tesoro y no se cuide como se debe", señala Jorge, vecino de la zona, a El Periódico de España. Un camarero de un comercio cercano apunta, también, que el deterioro se está acelerando. "Yo lo que veo es que a cada año que pasa las humedades se extienden más rápido. Son enormes, y en este caso no creo que sea tan complicado quitarlas o, al menos, procurar que no sigan extendiéndose. Es cuestión de voluntad, supongo", opina.

Una turista extranjera, por su parte, se muestra "sorprendida" por la primera impresión del monumento histórico, Real Sitio de Patrimonio Nacional: "Da la sensación de que está sucio, como si hiciese años que no lo cuidan. Es raro, porque otros sitios históricos de Madrid me han parecido mucho mejor conservados".