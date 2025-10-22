Tres Cantos estrena su primer 'cohousing' sénior para mayores de 50 a 70 años

La localidad de Tres Cantos ha estrenado este miércoles el Centro de Convivencia Cooperativo Entrecantos, el primer modelo de cohousing del municipio dirigido a mayores de entre 50 y 70 años de edad, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El regidor, Jesús Moreno, acompañado por el primer teniente de alcalde, Javier Juárez, la concejal del Mayor, Sonia del Amo, y la concejal de Familia e Igualdad, Sonia Lolo, ha inaugurado esta mañana el centro que propone una alternativa residencial basada en la autonomía y el envejecimiento activo, sin renunciar a la privacidad e intimidad personal.

Ubicado en el número 20 de la Ronda de Poniente del municipio, el complejo cuenta con 35 apartamentos de uno o dos dormitorios. Todos están equipados con cocina independiente y terraza y son gestionados directamente por los propios residentes.

Asimismo, el centro dispone de zonas comunes, entre las que destacan un gran comedor con cocina industrial, un gimnasio, una sala de yoga y pilates y otras dependencias, diseñadas específicamente para atender las necesidades de bienestar y ocio de todos los residentes.

El edificio también destaca por sus innovaciones técnicas, como los sistemas de geotermia y las soluciones vanguardistas en aislamiento térmico y acústico, garantizando así un importante ahorro energético y una integración idónea con el entorno urbano.

Acto durante la inauguración del 'cohousing' sénior de Tres Cantos. / AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

El alcalde ha felicitado a todas las personas que han hecho posible la creación de este nuevo centro residencial, desde los miembros de la cooperativa y los profesionales que lo han diseñado y construido hasta los técnicos que han acompañado todas las fases del proceso.

"Es un placer ver cómo nuestro municipio crece y se enriquece con las experiencias y conocimientos de nuevos residentes como los que forman parte de este centro de convivencia, a quienes invito a participar y disfrutar de una ciudad que ya es la suya también", ha remarcado.

Por su parte, la concejal del Mayor, ha subrayado la importancia de hacer realidad proyectos residenciales como este para "seguir fomentando un envejecimiento activo, pleno y saludable" y "combatir" la soledad no deseada.