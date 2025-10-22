VIVIENDA
Sanse construirá 68 viviendas públicas para alquiler, el primer desarrollo municipal en una década
La parcela destinada a esta construcción se encuentra en la avenida Severo Ochoa, en el barrio de Pilar de Abajo
Europa Press
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha anunciado este miércoles la promoción de 68 nuevas viviendas públicas en régimen de alquiler asequible en una parcela situada en la avenida Severo Ochoa, en el barrio de Pilar de Abajo.
Se trata del primer proyecto de vivienda pública que desarrolla la Empresa Municipal de Suelo y la Vivienda (EMSV) en una década con el objetivo de atender la creciente demanda de acceso a la vivienda en el municipio, ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.
El anteproyecto, presentado recientemente, contempla además la construcción de locales comerciales de uso terciario, zonas comunes de esparcimiento, piscina y garaje para residentes.
El Consistorio ha señalado que, una vez completados los trámites administrativos y técnicos, la previsión es que las obras puedan comenzar en el año 2027.
