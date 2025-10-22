Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanse construirá 68 viviendas públicas para alquiler, el primer desarrollo municipal en una década

La parcela destinada a esta construcción se encuentra en la avenida Severo Ochoa, en el barrio de Pilar de Abajo

Diseño de los edificios que se construirán en la avenida Severo Ochoa.

Diseño de los edificios que se construirán en la avenida Severo Ochoa. / AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Europa Press

Madrid

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha anunciado este miércoles la promoción de 68 nuevas viviendas públicas en régimen de alquiler asequible en una parcela situada en la avenida Severo Ochoa, en el barrio de Pilar de Abajo.

Se trata del primer proyecto de vivienda pública que desarrolla la Empresa Municipal de Suelo y la Vivienda (EMSV) en una década con el objetivo de atender la creciente demanda de acceso a la vivienda en el municipio, ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.

El anteproyecto, presentado recientemente, contempla además la construcción de locales comerciales de uso terciario, zonas comunes de esparcimiento, piscina y garaje para residentes.

El Consistorio ha señalado que, una vez completados los trámites administrativos y técnicos, la previsión es que las obras puedan comenzar en el año 2027.

