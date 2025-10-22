Rivas financiará nueve proyectos de cooperación: educación especial en el Sáhara, energía en Cuba o escuelas de circo en Palestina

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid financiará con 176.000 euros un total de nueve proyectos de cooperación internacional impulsados por entidades y ONGs que trabajan sobre el terreno. Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la alcaldesa, Aída Castillejo, presidió, en la tarde de este martes, la reunión del Consejo de Cooperación, donde se firmaron los convenios con involucrados y en el que anunció también que el presupuesto municipal de 2026 tiene previsto un incremento del 10% en las partidas destinadas a cooperación internacional.

En total, son nueve las entidades que suscribieron su convenio con el Ayuntamiento de Rivas: la Asociación XXI Solidario; la Asociación Solidaridad para el Desarrollo y la Paz (SODEPAZ); la Asociación Pallasos en Rebeldía; Cruz Roja Española; Guanaminos sin Fronteras; la Asociación Medicuba España; la UNRWA; Rivas Sahel; y Una escuela para Wonji.

Todas estas entidades forman parte del Consejo de Cooperación de Rivas, que mantiene "el compromiso y la solidaridad de la ciudad con los derechos humanos" en lugares como el Sáhara, Palestina, Etiopía o Cuba.

Además dichos proyectos se enmarcan en la Agenda Urbana Rivas 2030, "que sitúa la solidaridad, la justicia social y los derechos humanos como ejes esenciales del modelo de ciudad". Dentro de esta estrategia, el Ayuntamiento impulsa el proyecto 'En defensa de los derechos humanos: solidaridad y cooperación', una línea de acción que busca "la dimensión internacional de Rivas como ciudad comprometida con la paz, la igualdad y la cooperación" entre los pueblos.

Reconstrucción o energía en Cuba

El primero de los convenios servirá para financiar con 14.000 euros el proyecto de reconstrucción de una casa de procesamiento de caña de azúcar en la comunidad de paz de San José de Apartadó, en Colombia, y en la que trabaja la ONG XXI Solidarios. El proyecto pretende fijar a la población de esta comunidad de paz, mediante acciones encaminadas a la descontaminación de aguas residuales y al fortalecimiento de la protección medioambiental.

Por otro lado, la Asociación Sodepaz recibirá un total de 23.500 euros para su proyecto de fortalecimiento de las comunidades energéticas en las comunidades rurales de la provincia de Santiago de Cuba. El proyecto se centra en la renovación de las instalaciones que ya existen y que están obsoletas o que han sufrido desperfectos.

En la misma línea, el Ayuntamiento de Rivas financiará con 9.500 euros el proyecto de la asociación Medicuba España ONGD, que consiste en la puesta en servicio de un centro policlínico en la localidad de Báguanos, en la provincia de Holguín (Cuba). El proyecto contempla el acondicionamiento de salas de uso médico, baños y cocina del policlínico.

Soberanía alimentaria en Burkina Faso

En Burkina Faso, la ONG Guanaminos sin Fronteras mantiene activo su proyecto de soberanía alimentaria en el ámbito educativo, que cuenta con 16.500 euros aportados por este convenio. El proyecto contempla la mejora de la alimentación y la reparación de las deficiencias en las escuelas de cinco pueblos del país africano.

Además, Pallasos en Rebeldía podrá seguir financiando la red de escuelas de circo en Palestina con una dotación de 20.000 euros. Este proyecto "promueve el derecho de la infancia palestina a una vida digna" a través del la Red de Escuelas de Circo de Palestina.

El otro convenio que se centra en la situación en la franja de Gaza es el que el Ayuntamiento de Rivas ha suscrito con la agencia de la ONU para las personas refugiadas en Palestina, la UNRWA, que recibirá una ayuda de 10.000 euros.

Educación especial en el Sáhara

Por otra parte, en los campamentos de refugiados del Sáhara, son varios los proyectos que cuentan con la financiación municipal. El primero de ellos lo promueve Cruz Roja Española y tiene que ver con la promoción del desarrollo integral del alumnado con discapacidad de los centros de educación especial de estos campamentos. Cuenta con una ayuda de 21.272 euros.

Además, el convenio municipal con Rivas Sahel dotará de 49.000 euros algunos de los proyectos que esta entidad ripense desarrolla cada año en los campamentos de refugiados, como la Caravana Solidaria o Vacaciones en Paz, que promueven la mejora de las condiciones médicas y alimentarias de los niños y niñas de estos campamentos.

Por último, el Ayuntamiento de Rivas financia el proyecto 'Una escuela para Wonji', que promueve la alimentación sana entre la infancia que va a la escuela Doyo Chale de Etiopía y que está dirigido por un vecino de Rivas. La aportación económica municipal es de 12.228 euros.