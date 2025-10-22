Real Madrid - Juventus, último examen antes del clásico: un histórico venido a menos planea asaltar el Bernabéu

Hasta la fecha, la valoración del proyecto de Xabi Alonso ha sido prorrogable en el tiempo debido a una circunstancia que el propio técnico se ha encargado de promover. "Estamos en fase de construcción y seguimos mejorando. No sé cuánto va a durar. A veces para dar un paso adelante tienes que dar dos hacia atrás. Tenemos que seguir definiendo qué queremos ser", comentaba el tolosarra hace semanas. Lo cierto es que una institución como el Real Madrid no entiende de períodos de adaptación. Menos aun cuando se enfrenta a una semana con compromiso europeo ante la Juventus (miércoles, 21:00 horas), uno de sus villanos a lo largo de la historia de la Copa de Europa, y el clásico liguero ante el Barça de este domingo. Días clave para los intereses del equipo liderado por el tolosarra que, por primera vez desde que llegara al Real Madrid y con la debacle del derbi aún en la memoria, se juega parte de su credibilidad en Chamartín.

La conexión Güler-Mbappé como forma de vida

Y es que el encuentro ante el Getafe disputado el pasado domingo revivió fantasmas del pasado. El equipo blanco se atascó con asiduidad en la zona de ataque, el medio campo era incapaz de conectar con Mbappé y la precipitación aumentaba a medida que corría el reloj, con la urgencia de llegar líder al clásico de la próxima jornada. Alonso dio entrada primero a Vinicius y después a Arda Güler para desatascar un partido que parecía avocado a un 0-0. El turco tomó las riendas del equipo y comenzó a construir desde la base. En una de estas encontró a Kylian Mbappé, que tan solo necesitó de dos toques para perforar la portería defendida por David Soria a falta de diez minutos para la finalización del encuentro. El turco se ha convertido en el mejor aliado del delantero madridista, formando una dupla que ya da resultados al ataque blanco.

Al igual que Güler, Vinicius ingresó en el campo en la segunda mitad. El brasileño provocó dos expulsiones, primero de Nyom y después de Sancris. Volvió a ser decisivo para los intereses del conjunto blanco y no se salió del encuentro, más bien lo contrario, desquició a toda la defensa azulona que no pudo contener al '7' madridista. Su compañero, Thibaut Courtois, defendió en la rueda de prensa previa al encuentro ante la Juventus el papel del brasileño. "No siempre es fácil que un estadio te busque. Que los jugadores te den palazos. Él ha ido mejorando. Él ha aprendido a convivir con el conflicto y desquiciar a los rivales... Si Vini puede hacerlo, para nosotros perfecto. Lo importante es que esté centrado y haga su juego. Es de los mejores del mundo", confesaba el portero belga, que este miércoles cumplirá su partido 300 con la camiseta del Real Madrid.

Último entrenamiento del Real Madrid antes de medirse a la Juventus. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En esta ocasión, estará enfrente la Juventus. Un equipo dos veces campeón de la competición que no vive su momento más boyante. Los italianos ocupan la séptima posición del campeonato doméstico y vienen de caer ante el Como (2-0) en el último compromiso liguero. Pese a ello, Xabi Alonso no da pie a relajaciones. "Es un clásico de Europa. Se han enfrentado muchas veces y yo he jugado alguno. Nos vemos muy preparados. Tácticamente, es un equipo muy rico, pero queremos la tercera victoria en Champions", explicaba el tolosarra. Y aprovechó la comparecencia para hacer un llamamiento al aficionado madridista. "Necesitamos al estadio. La gente va al Bernabéu con ganas de ver partidos grandes. Este es uno de ellos. Tenemos que darles para que ellos también respondan", añadió.

De la Séptima a la Duodécima, pasando por el 'Moratazo'

Un Real Madrid - Juventus siempre es historia de la competición. No importan los cambios de formato que pueda adolecer, tampoco las circunstancias en las que se presenten ambos conjuntos. Ha sido, es y será uno de los grandes partidos del viejo continente. Se han enfrentado en 21 ocasiones a lo largo de la historia, con diez triunfos para los blancos, dos empates y nueve victorias de los italianos. En el imaginario de los madridistas más veteranos perdura el recuerdo de la final de la Champions 1997/98, donde el conjunto dirigido por Jupp Heynckes derrotó a los italianos con un solitario gol de Mijatovic, rompiendo con la sequía de 32 años en los que el rey de Europa no pudo celebrar un solo éxito. Con esta victoria arrancó una nueva época dorada, donde se ganaron dos Champions más en las siguientes cinco temporadas.

Después, fueron los tiffosi los que celebraron ante los blancos. En 2003, la Vecchia Segniora apeó a los madridistas en las semifinales del máximo torneo continental. Lo propio hizo también en la temporada 2004/05. Hubo que esperar una década para que estos dos conjuntos se cruzaran el camino. Las semifinales fueron de nuevo el escenario, con la ida disputada en Turín y la vuelta en Madrid. El primer encuentro de la eliminatoria se saldó con un 2-1 a favor de los italianos. En la vuelta, el espíritu de remontada blanco no fue suficiente para someter a la Juventus. Cristiano adelantó al Real Madrid desde el punto de penalti. A la hora de partido, Morata, cedido por el conjunto blanco, aprovechó un rechace en el área para colocar el empate definitivo en el marcador, otorgando a los italianos el pase a la final.

Dos temporadas después, estos mismos equipos protagonizaron una final en Cardiff. El Real Madrid de Zinedine Zidane arrasó al equipo dirigido por Allegri. Los juventinos habían encajado tres tantos en toda la edición. El conjunto blanco consiguió imponerse 1-4, en lo que el técnico francés definió recientemente como "la perfección en el fútbol". Una temporada más tarde se volvieron a encontrar, esta vez en cuartos de final. En la ida, un nuevo repaso de los blancos, liderados por Cristiano Ronaldo y un tanto de chilena que pasó a la historia de la competición. En el segundo encuentro, la Juventus dio la sorpresa en el Bernabéu y llegó a empatar la eliminatoria (3-3), pero un penalti de Benatia sobre Lucas Vázquez, convertido por la estrella portuguesa en el minuto 97, decantó el partido en favor de los blancos. El último compromiso oficial entre estos dos equipos tuvo lugar en el mes de julio, cuando se cruzaran en los octavos de final del Mundial de Clubes. Un cabezazo de Gonzalo dio el pase a la siguiente ronda a los blancos, en uno de los primeros partidos de Xabi Alonso al frente del equipo.

El Santiago Bernabéu acoge un nuevo capítulo de esta histórica rivalidad. Entre tanto, el Real Madrid mira de reojo al fin de semana, donde espera el clásico ante el Barça. Y todo con una mirada puesta en Xabi Alonso, que afronta su primera gran semana como entrenador del Real Madrid. Una de esas que marcan el paso de la temporada, que alargan o acortan la fecha de caducidad de un técnico al frente del "banquillo más exigente del mundo", tal y como expresó su predecesor en más de una ocasión.