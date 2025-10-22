Real Madrid - Juventus, el partido más caro de la historia de la fase liga de la Champions en el Santiago Bernabéu: "Ya he asumido que no puedo ir asiduamente al estadio"

Hace tiempo que el Santiago Bernabéu dejó de ser un lugar al que la clase media pudiera acudir con cierta frecuencia. El fútbol, como la vida misma, atraviesa un proceso de inflación desmedida, fácilmente visible en las 'millonadas' que se pagan por jugadores, el salario, los derechos de televisión o el precio de las entradas para vivir en el partido en directo. El 'nuevo' fútbol ha traído consigo la imposibilidad de acudir al estadio cada fin de semana, solo o acompañado, como lo hacían generaciones anteriores. Un bien de lujo que no todos se pueden permitir. La gota que colma el vaso llega por medio de una nueva subida de precios en los partidos de fase liga de la Champions, convirtiendo al Real Madrid - Juventus de este miércoles 22 de octubre (21:00 horas) en el partido más caro de la historia del Santiago Bernabéu en una fase de liga, antes de grupos, de la mayor competición de clubes del mundo.

Un incremento que no cesa

Esta medida no parece haber pillado desprevenido al aficionado del conjunto blanco. Como es lógico, el valor de cada localidad depende de la ubicación de la butaca en el Santiago Bernabéu, siendo los fondos la opción más barata. Siempre teniendo en cuenta en esta comparativa el coste para público en general, las más baratas para la temporada 2023/24 fueron en el fondo norte y sur en el cuarto anfiteatro, teniendo un precio de 75 euros en el partido ante el Nápoles, equipo a batir en la fase de grupos de los blancos aquella temporada. Ese mismo año, el Real Madrid sumó una nueva Champions a sus vitrinas y oficializó el ansiado fichaje de Kylian Mbappé. Todo ello sirvió como argumento para someter al aficionado a una nueva subida en la temporada 2024/25, cuando la entrada más barata para ver un encuentro del Real Madrid en la fase liga de la Champions no bajaba de los 80 euros.

El 'batacazo' de esta última temporada a los mandos de Ancelotti parece no haber sido motivo suficiente para, al menos, mantener el precio establecido en septiembre de hace poco más de un año. Nada más lejos de la realidad, el partido de debut del conjunto blanco esta temporada ante el Olympique de Marsella ya experimentó un nuevo incremento. En la visita de los franceses al Santiago Bernabéu el precio no bajaba de 90 euros, estableciendo en dicha cifra el récord. Uno que tardó tan solo unas semanas en ser dinamitado. Hace tan solo unos días el conjunto blanco dio a conocer los precios de las localidades para el encuentro ante la Juventus, el segundo como local en esta fase liga de la Champions.

El precio de la entrada más barata ascendió a los 100 euros. Una nueva subida, esta vez con la temporada ya iniciada. La llegada del conjunto italiano también eleva el precio de la entrada más cara, situándola en 275 euros, en la tribuna de cualquiera de los dos laterales del estadio. En el cuarto anfiteatro del lateral, el precio es de 150 euros. En el caso de los fondos, la entrada más cara para ver el Real Madrid - Juventus de la tercera jornada de la fase liga alcanza los 230 euros, cuya localidad está ubicada en la tribuna.

"Me está costando explicárselo a mis hijos"

Todo ello ha desatado la indignación del madridismo en redes sociales ante un nuevo incremento. "Yo ya he asumido que no puedo ir asiduamente al Santiago Bernabéu. Lo he asumido como cuando un ser querido desaparece y el tiempo va curando esa herida que en inicio parece incurable. Mucho más me está costando explicárselo a mis hijos, claro", lamenta en X el usuario @Honor_Leyenda. Y es que para aquellos que acuden al estadio acompañado de familiares el desembolso puede ser realmente elevado. "Mi pareja y yo fuimos con nuestros padres al partido frente al Marsella. Tercer anfiteatro, lateral oeste, cuatro personas por 660 euros. Y estamos hablando de un tercer anfiteatro. Ir al Santiago Bernabéu a día de hoy es una hipoteca mensual", confiesa Alex. Otros usuarios como Sonia van más allá. "Es vergonzoso. Ir a un partido del Real Madrid se ha convertido en una atracción más de Madrid…", lamenta la aficionada blanca.

Pese a ello, es difícil encontrar algún partido, ya sea en LaLiga o la Champions, en el que el Santiago Bernabéu no cuente con una entrada generosa. Estas subidas parecen no repercutir demasiado en la asistencia al estadio. "Ni con esos precios es fácil sacar entradas. El año pasado, en un partido en el que ya no había nada en juego, me fue imposible sacar dos entradas para una compañera y su hijo", cuenta Sergio. "Que luego no se extrañen si tenemos el estadio lleno de turistas, ¿quién paga estos precios para ir al futbol?", lamenta Guillermo, en la línea de lo comentado anteriormente por otros usuarios.

Esta última cuestión está directamente relacionada con un cambio en el prototipo de aficionado que acude hoy en día al Santiago Bernabéu tal y como explica Mira: "Con los niveles de turismo de Madrid, siempre va a haber quien pague esos precios por ver el partido. Hay dos tipos de espectadores: el socio y el turista. El aficionado que venía a ver algún partido, traía a sus hijos... ha desaparecido. Ahora reina el turista". Estas quejas se suman al encuentro que Real Madrid y Barça disputan en el Santiago Bernabéu (domingo, 16:15 horas), en el que el precio más bajo ronda los 135 euros, localidad ubicada en el cuarto anfiteatro de cualquiera de los dos fondos que forman el coliseo blanco.

Poco podrán remediar estos aficionados mientras el Santiago Bernabéu siga llenándose partido tras partido. Los tiempos han cambiado y el Real Madrid, como ya hiciera a principios de siglo, no ha querido perder el tren de las nuevas fuentes de ingresos. Una medida que se antoja irreversible, pese a que gran parte de la masa social que acompaña al conjunto blanco así lo denuncie temporada tras temporada.