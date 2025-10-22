El atestado de la Policía Municipal señala que el acto de Rosalía en Callao "puso en riesgo la integridad física de las personas"

Como ya adelantara ayer la vicealcaldesa, Inma Sanz, el Ayuntamiento de Madrid sigue analizando la posibilidad de sancionar a Rosalía por lo ocurrido el pasado lunes por la noche, cuando la cantante colapsó Callao con la presentación sorpresa de su nuevo disco. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado este miércoles que el Gobierno municipal mantiene sobre la mesa abrir un expediente sancionador por los incidentes ocasionados en el centro de la capital.

En declaraciones a los medios esta mañana, el regidor ha explicado que los servicios jurídicos municipales ya analizan el atestado policial remitido por la Policía Municipal, que refleja “alteraciones graves de seguridad y movilidad”. Según el mismo, la convocatoria —difundida pocas horas antes a través de redes sociales— “puso en riesgo la integridad física de las personas y obligó a realizar cortes de tráfico y despliegues de emergencia”.

“Estamos muy contentos de que Rosalía haya elegido la ciudad de Madrid para presentar su nuevo trabajo, pero las cosas se pueden hacer de otra manera”, ha señalado Almeida, que ha insistido en que el Ayuntamiento “va a estudiar con detalle si procede la apertura de un expediente sancionador”. En primer lugar por un acto en vía pública al que "le faltaban las autorizaciones correspondientes"; a lo que se suma que "se concentraron más de 500 personas y esto puede dar lugar también a que hubiera tenido que pedir una autorización a la Delegación del Gobierno".

Aglomeraciones y cortes de tráfico en plena Gran Vía

El acto, convocado sin aviso previo ni autorización municipal, reunió a varios centenares de personas en torno a las pantallas de Callao, donde se proyectó la portada del nuevo disco de la artista. La concentración provocó el corte total del tráfico en la plaza y en parte de la Gran Vía, así como el cierre temporal de la estación de Metro de Callao.

La repentina e imprevista aglomeración de personas obligó a desplazar a ocho indicativos de la comisaría de Centro para "empezar a hacer los desvíos de tráfico imprescindibles"; así como a desplegar unidades de antidisturbios del cuerpo local para "tratar de contener que las personas no cruzaran de uno o otro lado de la gran vía poniendo en peligro su propia integridad física y la de los vehículos.

“Hubo aglomeraciones que superaron lo razonable, y en un punto tan sensible como Callao no podemos permitir que se organicen eventos improvisados que comprometan la seguridad ciudadana”, ha subrayado el alcalde, convencido de que "la norma se tiene que aplicar a todos por igual", sin "excepciones". Eso sí, ha matizado, no le corresponde a él determinar si finalmente habrá o no sanción, sino a los servicios técnicos del Consistorio o, "en su caso, a la delegación del Gobierno" en la región, que es quien tiene las competencias en materia de seguridad.

Una acción sorpresa que colapsó el centro de Madrid

La artista catalana proyectó la portada de su nuevo disco, Lux, en las pantallas de Callao y la Gran Vía de Madrid poco después de las 22:00 horas. El lanzamiento se esperaba durante un TikTok Live programado para las 20:45 de este lunes, aunque desde primeras horas del día corrían rumores de que podría aparecer en persona en algún punto de Madrid.

El aviso corrió rápidamente por las redes sociales y miles de seguidores acudieron a la zona en cuestión de minutos, bloqueando el tránsito peatonal y obligando a intervenir a efectivos de seguridad. El Ayuntamiento mantiene abierta la investigación para determinar si el evento contaba con los permisos pertinentes o si se trató de una acción no autorizada.