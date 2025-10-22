MEMORIA DEMOCRÁTICA
Cronología de la polémica por la Real Casa de Correos: un año de enfrentamiento entre Gobierno y Comunidad
Llega al BOE la declaración del edificio como Lugar de Memoria Democrática, una decisión que Ayuso considera "una aberración histórica" por reducirlo a su función durante el franquismo
Todo comenzó el 16 de octubre de 2024. Un año después, con la publicación en el BOE de la declaración de la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática, se cierra por ahora un año de enfrentamiento político y legal entre el Ejecutivo central y el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
La declaración del edificio como Lugar de Memoria, que en la práctica puede suponer poco más que la instalación de una placa en lugar visible que recuerde que fue sede de la Dirección General de Seguridad durante el franquismo, está recurrida por la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias.
Según el acuerdo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la declaración supone el reconocimiento de que el edificio de la Puerta del Sol jugó "un papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura".
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid considera "una aberración histórica" reducir el edificio a la época franquista y atribuye al Ejecutivo central la intención de atacar a su gobierno. Además, ya ha anunciado que recurrirá la decisión ante la Audiencia Nacional.
Esta es la cronología del choque entre el Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo autonómico de Ayuso:
- 16 de octubre de 2024.- La Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática inicia formalmente el expediente para declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, al amparo de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.
- 18 de diciembre de 2024.- La Comunidad de Madrid aprueba un acuerdo para exigir al Gobierno central que anule la resolución y pare el expediente.
- 20 de diciembre de 2024.- La Asamblea de Madrid aprueba, dentro de la Ley para la mejora de la gestión pública, varias enmiendas del PP para que la Comunidad pueda ordenar el cese de todas la actuaciones que perjudiquen la imagen institucional y el uso actual de la Real Casa de Correos, incluyendo "la instalación de ninguna placa o distintivo" y "la celebración de eventos".
- 15 de enero de 2025.- Isabel Díaz Ayuso anuncia la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, alegando invasión de competencias, y denuncian que la medida “reduce el edificio a un episodio del franquismo”.
- 19 de marzo de 2025.- La Comunidad de Madrid solicita la suspensión del procedimiento administrativo.
- 25 de marzo de 2025.- El Gobierno presenta recurso de inconstitucionalidad contra preceptos de la ley autonómica de la Comunidad de Madrid que, según el Estado, obstaculizan la declaración del edificio como Lugar de Memoria Democrática.
- 8 de abril de 2025.- El Tribunal Constitucional suspende la ley madrileña que suponía "el blindaje" de la Real Casa de Correos.
- 22 de julio de 2025.- El Tribunal Constitucional levanta la suspensión cautelar de la norma autonómica mientras prosigue con el trámite de los recursos del Gobierno y la Comunidad de Madrid.
- 1 de octubre de 2025.- La Academia de la Historia emite un informe a petición del Gobierno en el que asegura que la Real Casa de Correos se asocia "ante todo" a la época de la Ilustración, "cualesquiera que hayan sido sus funciones posteriores".
- 20 de octubre de 2025.- La Secretaría de Estado de Memoria Democrática firma el Acuerdo por el que se declara la "Extinta Dirección General de Seguridad franquista que tuvo sede en la Real Casa de Correos" como Lugar de Memoria Democrática.
- 22 de octubre de 2025.- El acuerdo se publica en el BOE.
La historia de la Real Casa de Correos
La Real Casa de Correos de Madrid es uno de los edificios más antiguos de la capital. Se levantó entre 1762 y 1768 con material procedente de Colmenar Viejo, y tuvieron que derribarse hasta una treintena de viviendas de la zona para proceder a su construcción. En general, el público consideró que era un edificio demasiado simple para enmarcarse en el epicentro de la ciudad más importante del país.
Tras servir como sede del servicio postal, en el siglo XIX pasó a usarse para fines gubernamentales. Concretamente, se convirtió en sede del Ministerio de Gobernación. Fue entre los años 1939 y 1979 cuando ejerció de sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) del franquismo. Tras la vuelta de la democracia, pasó a ser sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, epicentro de la política autonómica.
