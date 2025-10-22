Cronología de la polémica por la Real Casa de Correos: un año de enfrentamiento entre Gobierno y Comunidad

Todo comenzó el 16 de octubre de 2024. Un año después, con la publicación en el BOE de la declaración de la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática, se cierra por ahora un año de enfrentamiento político y legal entre el Ejecutivo central y el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La declaración del edificio como Lugar de Memoria, que en la práctica puede suponer poco más que la instalación de una placa en lugar visible que recuerde que fue sede de la Dirección General de Seguridad durante el franquismo, está recurrida por la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias.

Según el acuerdo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la declaración supone el reconocimiento de que el edificio de la Puerta del Sol jugó "un papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid considera "una aberración histórica" reducir el edificio a la época franquista y atribuye al Ejecutivo central la intención de atacar a su gobierno. Además, ya ha anunciado que recurrirá la decisión ante la Audiencia Nacional.

Esta es la cronología del choque entre el Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo autonómico de Ayuso:

La historia de la Real Casa de Correos

La Real Casa de Correos de Madrid es uno de los edificios más antiguos de la capital. Se levantó entre 1762 y 1768 con material procedente de Colmenar Viejo, y tuvieron que derribarse hasta una treintena de viviendas de la zona para proceder a su construcción. En general, el público consideró que era un edificio demasiado simple para enmarcarse en el epicentro de la ciudad más importante del país.

Tras servir como sede del servicio postal, en el siglo XIX pasó a usarse para fines gubernamentales. Concretamente, se convirtió en sede del Ministerio de Gobernación. Fue entre los años 1939 y 1979 cuando ejerció de sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) del franquismo. Tras la vuelta de la democracia, pasó a ser sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, epicentro de la política autonómica.