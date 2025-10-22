La Comunidad invierte 17,3 millones en las obras de mejora de la 7B de Metro entre San Fernando y Barrio del Puerto

La Comunidad de Madrid ha destinado 17,3 millones de euros a las obras de mejora de la Línea 7B de Metro, en el tramo comprendido entre San Fernando de Henares y Barrio del Puerto, en Coslada. El Consejo de Gobierno aprobó este miércoles la actualización del contrato del proyecto constructivo, con el objetivo de optimizar los materiales y adaptar los trabajos a las condiciones reales del terreno.

Según explicó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, esta revisión ha permitido “una actuación más eficiente”. Las obras, ejecutadas desde junio de 2024 por la Dirección General de Infraestructuras, han empleado 600 toneladas de mortero para impermeabilizar y consolidar las paredes del túnel y más de 10.000 toneladas de hormigón en los refuerzos en superficie, una cantidad equivalente al volumen de tres piscinas olímpicas.

Los estudios técnicos confirman que el suelo presenta una resistencia superior a la prevista y que tanto el hormigón de la plataforma como la contrabóveda se encuentran en “excelente estado de conservación”. Estos trabajos permitirán reabrir la Línea 7B por completo en noviembre, garantizando la seguridad del servicio, según la Consejería.

Más de 120 millones invertidos

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, recordó durante el Debate del Estado de la Región que la recuperación total del servicio beneficiará a más de 120.000 viajeros diarios, mejorando la conexión entre San Fernando de Henares, Coslada, la capital y la red de Cercanías.

En los últimos años, el Ejecutivo autonómico ha invertido más de 120 millones de euros en la rehabilitación de la Línea 7B, afectada históricamente por filtraciones y problemas estructurales en el terreno.

Además, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha tramitado más de un centenar de expedientes de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados en inmuebles de San Fernando de Henares debido a las obras del túnel. Hasta la fecha, 80 afectados han sido compensados con más de 11 millones de euros.