Cómo llegar a ser centenario: "Ser positivo, hacer ejercicio y mantener una vida social"

"Ser positivo, pero positivo auténtico". Fue el consejo de María de las Heras, de 105 años, una de las 19.190 personas en España -1.700 en la Comunidad de Madrid- que han superado el siglo de vida, según datos del INE de 2025. A su juicio, la clave para esa longevidad está en ser siempre buena persona, la buena alimentación, la vida social y el ejercicio físico: "El chino, el Tai chi", dijo con humor.

María vive en la residencia Los Nogales Hortaleza, donde mantiene una vitalidad envidiable. Se sacó el graduado escolar a los 65 años, tras jubilarse, y ha asegurado que "ahora me gusta la metafísica". En un diálogo intergeneracional con su tocaya María Núñez, periodista y comunicadora, quien representa a todos esos jóvenes nacidos en los noventa, animó a las generaciones jóvenes a "vivir bailando", ya sea un Charleston, un tango o un paso doble, "aunque era algo más vulgar"

Sobre cómo afronta el final de la vida, María se mostró serena: "Con la metafísica he aprendido que la muerte como final no existe. Eso me da mucha alegría. Yo tengo mi maleta hecha, Cuando me avisen, tirando voy". Mientras tanto, seguirá cumpliendo años y pidiendo a los más jóvenes "no dejarse embaucar por lo negativo, hacer deporte y ser siempre positivos"

"Hay que darle vida a los años"

Esta lección aprendida de María formó parte del encuentro 100 años de vida, 100 años de legado celebrado este martes en Madrid por la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), con la colaboración de CaixaBank. El acto reivindicó el papel activo y valioso de las personas centenarias en la sociedad. Mónica Calleja, responsable Banca Particulares DT Madrid de CaixaBank, quiso sumarse a este homenaje a centenarios -como los presentes María, Ángela, Pedro y Clara-, para destacar el compromiso de la entidad con los mayores, definiendo a los centenarios como "un ejemplo de sabiduría, fuerza y amor por la vida".

Un momento de la proyección del corto documental de Aeste '100 años de vida, 100 años de legado', en el que cinco centenarios comparten su legado. / Aeste

Pablo Gómez-Gavira, viceconsejero de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, resaltó la importancia de poner a las personas mayores "en el centro de las preocupaciones políticas". "Donde hay un mayor, suele haber integración. Vuestro legado nos importa y queremos seguir escuchándoos", afirmó. A veces tratamos a los mayores como si fueran niños y a ellos no les gusta", añadió, "todo lo relacionado con los mayores tiene que tener una nueva importancia en la agenda pública. Porque no basta con darle años a la vida, hay que darle vida a los años y que esa vida sea plena".

Además, en una mesa de expertos moderada por el periodista Antonio San José, los expertos coincidieron en la necesidad de cambiar la mirada hacia el envejecimiento. Manuel de la Peña, presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, pidió "dejar de llamar ancianos y ancianas a las personas longevas".

Sabina Camacho, portavoz del movimiento A la Vejez, Vitales, reclamó "una colaboración público-privada con corresponsabilidad y transparencia" para afrontar el reto demográfico. Mientras Gustavo Zaragoza, codirector de LongevidadLab, advirtió de que "no estamos preparados" para ese desafío, "un fenómeno que está pasando delante de nosotros y aún no está en la agenda política".

El 86% de los centenarios son mujeres

Durante el acto se presentó el informe Perfil de las personas centenarias en residencias, elaborado por Aeste a partir de la radiografía de 1.146 residentes. El estudio confirma la tendencia nacional: el 86,3% de las personas centenarias en residencias son mujeres.

Entre 2014 y 2024, el número de mayores de cien años aumentó un 76%, un crecimiento que refleja el impacto del envejecimiento poblacional y la mejora de las condiciones de vida y del sistema sanitario.

A nivel global, según la División de Población de la ONU, en 2021 había 621.000 personas con más de 100 años, frente a las 92.000 registradas en 1990. Con esta tendencia, la cifra podría alcanzar las 230.000 en los próximos 50 años.

La mesa de expertos 'Cumplir 100 años: las claves de una vida longeva' de Aeste, con los profesionales Manuel de la Peña, Gustavo Zaragoza, Concha García y Sabina Camacho, moderados por Antonio San José. / Aeste

Más autonomía y bienestar

El informe reveló que el 41% de los centenarios mantiene un funcionamiento cognitivo normal o con deterioro leve, y que el 9,4% conserva independencia total para realizar las actividades básicas de la vida diaria. "Estos datos rompen con la idea de fragilidad y dependencia absoluta a edades extremas", señala Aeste.

Además, el 37% participó en talleres, el 31% en terapia ocupacional y otro 31% en fisioterapia, lo que refleja "un modelo de envejecimiento participativo y centrado en el bienestar de los residentes".

El documento concluye que la longevidad debe entenderse como "una oportunidad social para repensar los modelos de cuidados, reforzar la atención personalizada y reconocer la labor de los profesionales del sector".