CCOO denuncia que Madrid favorece la derivación de mamografías a la privada por falta de incentivos en los centros públicos

La Federación de Sanidad de CCOO acusa a la Comunidad de Madrid de no incentivar la realización de mamografías en los hospitales públicos, lo que está provocando un trasvase de pruebas diagnósticas hacia la sanidad privada. Según el sindicato, el Gobierno regional “no promueve el uso pleno de los recursos públicos”, y que esta falta de gestión “acaba lucrando a unos pocos y deteriorando el sistema público de salud”.

Atendiendo a los datos oficiales del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud) relativos a 2023, el Hospital Ramón y Cajal realizó 15.651 mamografías para una población de 606.454 personas —unas 21 por día laborable—, mientras que el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, de gestión privada (Grupo Quirón), efectuó 44.709 pruebas para una población de apenas 180.000 habitantes, lo que equivale a 180 mamografías diarias.

El análisis de CCOO muestra que el Ramón y Cajal es el penúltimo hospital público de la región en número de mamógrafos por habitante, solo por delante de La Princesa, y que existe una correlación del 85% entre el número de mamografías realizadas y la productividad por mamógrafo. “La clave no está tanto en la falta de medios o radiólogos como en la escasa productividad derivada de la ausencia de incentivos para los profesionales”, advierte la entidad.

Más de 15.000 mamografías en la privada

En contraste, las clínicas concertadas —muchas de ellas atendidas por los mismos radiólogos que trabajan en la pública— realizaron más de 15.000 mamografías en 2023, mientras los equipos hospitalarios públicos permanecían cerrados por las tardes, fines de semana y festivos, “a pesar de las interminables listas de espera”. En septiembre el SERMAS acumulaba 1.030.822 citas pendientes, de las cuales 185.735 correspondían a pruebas diagnósticas como las mamografías).

“El actual modelo de gestión desincentiva la actividad en los hospitales públicos y fomenta la derivación hacia los centros privados”, denuncia el sindicato, que considera que esta política “aumenta el déficit público, desaprovecha la inversión en tecnología sanitaria y retrasa la atención a las pacientes”.

Para corregir este trasvase a la privada, CCOO propone que los hospitales públicos realicen al menos 50 mamografías diarias por mamógrafo, y reclama abrir las agendas también en horario ampliado, además de mejorar las condiciones laborales y salariales de los técnicos y radiólogos implicados.