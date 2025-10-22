El carrusel de lluvias arranca en Madrid en escasas horas: las precipitaciones no cesarán hasta este día

Madrid vive su primera semana puramente otoñal del año. Tras un inicio de estación más típico de inicios de verano, con temperaturas por encima, incluso, de los veinticinco grados y cielos despejados, el tiempo en la capital ha dado un vuelco en los últimos días. Los nubarrones negros se van apoderando poco a poco de la ciudad, ocultando un sol que podríamos no volver a ver hasta dentro de unas cuantas jornadas, según los pronósticos.

En lo que respecta a este miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha señalado que, pese a que el cielo se mantendrá nublado durante todo el día, hoy no viviremos lluvias de ningún tipo. El sol se dejará entrever hasta mediodía, ocultándose entonces de forma permanente hasta nuevo aviso. Las máximas, en veinticuatro grados centígrados, seguirán sin descender por el momento. No obstante, los termómetros podrían experimentar un cambio muy pronto.

La lluvia no abandonará Madrid hasta la semana que viene

Los meteorólogos son claros: esta noche, comenzará a llover en Madrid. Las calles de la capital, además, se encontrarán 'pasadas por agua' hasta el próximo lunes, con una única tregua breve este jueves por la tarde. El inicio de la semana que viene traerá de vuelta el sol a la ciudad, pero hasta entonces tocará quedarse en casa y buscar planes bajo techo para pasar el fin de semana.

Los chubascos más intensos, según los pronósticos, se darán la tarde del viernes y durante toda la jornada del sábado. Las temperaturas no caerán demasiado estos días. De hecho, será el lunes, con la vuelta del sol, cuando el mercurio descienda hasta los diecisiete grados de máximas.