VALORADAS EN 60.000 EUROS
Cae una banda que robó 1.100 sillas de terraza de bares en Madrid y Toledo en apenas dos meses
Cortaban las cadenas del mobiliario apilado en la calle durante la noche para luego venderlas en España, Marruecos y Rumanía
EFE
La Policía Nacional ha detenido a siete miembros de una banda que robó más de 1.100 sillas de terraza por valor de 60.000 euros entre los meses de agosto y septiembre en dieciocho locales de Madrid y Talavera de la Reina (Toledo).
El grupo actuaba de madrugada cuando los establecimientos dejaban el mobiliario apilado en la calle, ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
La investigación comenzó en agosto cuando los agentes recibieron varias denuncias de propietarios de restaurantes que alegaban tener menos sillas de las que habían dejado apiladas la noche anterior.
En concreto, una vez analizadas las denuncias descubrieron que la madrugada del 13 de agosto la banda llegó a robar las sillas en cinco locales cercanos al distrito madrileño de Latina, cortando las cadenas que las protegían y cargándolas en una furgoneta con la que huían.
Las primeras pesquisas de los investigadores de la comisaría provincial de Talavera de la Reina y de la comisaría de Latina, determinaron que el mismo grupo que actuaba en los barrios del sur de la capital robaba también en la localidad toledana. Una vez tenían el mobiliario en su poder, vendían las sillas en España y en otros países como Marruecos o Rumanía.
La investigación ha concluido a principios de este mes de octubre con la identificación y detención de los siete miembros del grupo -seis hombres y una mujer- a los que se les imputan los delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal.
