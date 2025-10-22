El bus autónomo de la EMT en la Casa de Campo ha transportado a más de 2.600 usuarios

Más de 2.600 usuarios han utilizado el autobús autónomo de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) desde que comenzó a circular el pasado 15 de septiembre en la Casa de Campo, dentro de un proyecto piloto de movilidad sostenible y conectada que concluirá este viernes.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha realizado este martes un viaje de prueba a bordo del vehículo.

Durante la visita, el regidor ha destacado que estas pruebas “se desarrollan dentro de un entorno controlado, pero en el que también hay tráfico, pasos de peatones y curvas”, lo que permite “comprobar la versatilidad” de este tipo de transporte. Según ha explicado, el siguiente paso será que “autobuses de 12 metros puedan moverse de manera autónoma en los centros de operaciones de EMT Madrid”, con el objetivo de dotar a los ciudadanos “de más y mejores medios para moverse por la ciudad”.

El vehículo, 100% eléctrico y de fabricación española, ha prestado servicio gratuito de lunes a viernes entre las 12.00 y las 17.00 horas, recorriendo un circuito circular de 1,8 kilómetros con seis paradas dentro de la Casa de Campo. Con unas dimensiones de seis metros de largo, tres de alto y 2,5 de ancho, cuenta con capacidad para doce viajeros, pantallas informativas y accesibilidad para personas con movilidad reducida, al igual que el resto de la flota municipal.

Este autobús autónomo es fruto de un proyecto conjunto entre EMT Madrid y el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), en virtud de un convenio de colaboración para avanzar en movilidad eléctrica conectada. El acuerdo ha permitido validar con éxito la tecnología de conducción autónoma en un entorno real, con tráfico abierto y convivencia con otros usuarios.

Dotado de un sistema avanzado de sensores, el vehículo puede registrar y procesar en tiempo real parámetros como velocidad, aceleración, trayectoria, estado de las puertas o rampas de accesibilidad. Asimismo, con un nivel de automatización cuatro, es capaz de reconocer carreteras, semáforos, peatones y ciclistas, decidiendo de forma autónoma cuándo acelerar, frenar o girar, por lo que solo requiere intervención humana en casos excepcionales y su autonomía de funcionamiento alcanza las seis horas.

La valoración de los usuarios

Durante las seis semanas de pruebas, el autobús ha recibido una excelente acogida por parte de los usuarios. En este sentido, según encuestas realizadas por el CTAG, el 93% de los viajeros recomendaría el servicio y el 78 % considera viable replicar esta experiencia en otros entornos como campus universitarios o parques tecnológicos.

Los usuarios han otorgado una nota media de 8,4 puntos a la experiencia, destacando la claridad de la información a bordo (9,1) y la sensación de seguridad (8,8). Los datos recopilados durante este periodo servirán para mejorar los sistemas de conducción autónoma de cara al futuro.

EMT Madrid continuará evaluando los resultados para optimizar esta tecnología y avanzar hacia la automatización de sus centros de operaciones, donde los autobuses podrán realizar maniobras internas de forma autónoma, incrementando la seguridad y la eficiencia.