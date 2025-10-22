ANULACIÓN DE LAS OBRAS
Almeida ve “difícilmente viable” recurrir la anulación de los aparcamientos del Bernabéu
El informe preliminar de los servicios jurídicos municipales apunta a que no prosperaría un recurso de casación frente al Supremo, aunque todavía no se ha descartado definitivamente
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este miércoles que los servicios jurídicos del Ayuntamiento ven “difícilmente viable” la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que anuló la licencia de los aparcamientos y el túnel proyectados bajo el estadio Santiago Bernabéu.
“Nuestros servicios jurídicos están estudiándolo. Nos han hecho una valoración preliminar en la cual dicen que es difícilmente viable un recurso de casación o que pueda prosperar un recurso de casación”, ha explicado el regidor en declaraciones a los medios desde la Casa de Campo.
En este sentido, Almeida ha subrayado que la decisión final dependerá del informe definitivo de los técnicos municipales. "Este es un criterio técnico y por tanto serán ellos los que deban determinar si es viable o no es viable. Si no es viable no se recurrirá, si es viable se recurrirá", ha sentenciado el edil popular.
El Ayuntamiento buscará "viabilizar" el parking ya construido en Castellana
El alcalde se ha referido también a la situación de las infraestructuras ya ejecutadas en el entorno del estadio del Real Madrid. Así, el Gobierno municipal descarta retomar el proyecto del aparcamiento previsto en Padre Damián, conectado por un túnel de 650 metros, al considerar que “no tiene demasiado sentido” tras la sentencia y la oposición vecinal.
Sin embargo, ha apuntaod, el Consistorio sí estudia cómo “viabilizar” la estructura ya construida en el paseo de la Castellana, con el objetivo de evitar que la inversión realizada se pierda. “Queremos ver si de alguna manera se puede viabilizar esa estructura de forma que el dinero que se ha ejecutado no sea un dinero perdido. Creo que esto es razonable y sensato, y lo queremos hacer también para que los residentes de la zona puedan acceder a plazas de aparcamiento”, ha explicado.
El Ayuntamiento analizará en detalle la resolución judicial para determinar “qué defectos advierte desde el punto de vista legal” y explorar alternativas para dar uso a la infraestructura ya ejecutada. “Ha habido una inversión de dinero que creemos que no se debe dar por perdida, sino tratar de alguna manera de que sea viable para beneficio de la zona y de los residentes”, ha recalcado Almeida.
- Hace 400 años había un almacén de hielo en el centro de Madrid: 'Como no había electricidad, se bajaba la nieve de la sierra
- La incorporación de Ouigo dispara el número de pasajeros de alta velocidad en las conexiones de Madrid con el sur y el sureste
- La estación Chamartín-Clara Campoamor da un paso más hacia su modernización con una nueva conexión directa a Cercanías y Metro
- Comunicado urgente de Aitana para la preventa de entradas de 'Cuarto Azul World Tour': esta es la hora en la que estarán disponibles
- Dónde y cómo comprar entradas para el concierto de Eric Clapton en Madrid: estos son los precios
- Marta, asesinada delante de su hija de dos años en Villaverde: 'El bebé estaba dormido junto al cuerpo
- Horcher, el restaurante que ni David Copperfield pudo hacer desaparecer: 'Somos una aldea gala en medio de Madrid
- Locura y decepción con una aparición sorpresa de Rosalía en Callao que ha sabido a poco