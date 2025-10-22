Almeida ve “difícilmente viable” recurrir la anulación de los aparcamientos del Bernabéu

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este miércoles que los servicios jurídicos del Ayuntamiento ven “difícilmente viable” la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que anuló la licencia de los aparcamientos y el túnel proyectados bajo el estadio Santiago Bernabéu.

“Nuestros servicios jurídicos están estudiándolo. Nos han hecho una valoración preliminar en la cual dicen que es difícilmente viable un recurso de casación o que pueda prosperar un recurso de casación”, ha explicado el regidor en declaraciones a los medios desde la Casa de Campo.

En este sentido, Almeida ha subrayado que la decisión final dependerá del informe definitivo de los técnicos municipales. "Este es un criterio técnico y por tanto serán ellos los que deban determinar si es viable o no es viable. Si no es viable no se recurrirá, si es viable se recurrirá", ha sentenciado el edil popular.

El Ayuntamiento buscará "viabilizar" el parking ya construido en Castellana

El alcalde se ha referido también a la situación de las infraestructuras ya ejecutadas en el entorno del estadio del Real Madrid. Así, el Gobierno municipal descarta retomar el proyecto del aparcamiento previsto en Padre Damián, conectado por un túnel de 650 metros, al considerar que “no tiene demasiado sentido” tras la sentencia y la oposición vecinal.

Sin embargo, ha apuntaod, el Consistorio sí estudia cómo “viabilizar” la estructura ya construida en el paseo de la Castellana, con el objetivo de evitar que la inversión realizada se pierda. “Queremos ver si de alguna manera se puede viabilizar esa estructura de forma que el dinero que se ha ejecutado no sea un dinero perdido. Creo que esto es razonable y sensato, y lo queremos hacer también para que los residentes de la zona puedan acceder a plazas de aparcamiento”, ha explicado.

El Ayuntamiento analizará en detalle la resolución judicial para determinar “qué defectos advierte desde el punto de vista legal” y explorar alternativas para dar uso a la infraestructura ya ejecutada. “Ha habido una inversión de dinero que creemos que no se debe dar por perdida, sino tratar de alguna manera de que sea viable para beneficio de la zona y de los residentes”, ha recalcado Almeida.