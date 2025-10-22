Alcorcón no cederá suelo público para el "negociete privado" del Plan de Residencias 40/40 de Ayuso

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa (PSOE), ha insistido en que el Ayuntamiento no va a ceder suelo público para "participar en un negociete privado del sector de los cuidado de los mayores" porque considera que así es el 'Plan 40/40' para la construcción de residencias impulsado por el Gobierno regional.

Así lo ha trasladado a EFE la regidora socialista tras la nueva petición de la Consejería Familia, Juventud y Asuntos Sociales a seis grandes ayuntamientos, entre ellos el de Alcorcón, de la cesión de parcelas municipales para participar en este Plan 40/40, que prevé la construcción de 40 nuevas residencias y 40 centros de día.

Dávila ha remitido en los últimos días diferentes cartas a los alcaldes de Fuenlabrada, San Fernando de Henares, Getafe, Coslada, Parla y Alcorcón, que en una primera instancia se negaron a la cesión de parcelas, invitándoles a sumarse a esta iniciativa por la que ya se han interesado más de 100 municipios de la región.

"Queremos que sean públicas"

"La respuesta a la consejera va a seguir siendo la misma, queremos residencias pero queremos que sean públicas y de calidad, desde luego la Comunidad de Madrid tiene terrenos de sobra en Alcorcón no solo para hacer residencias de mayores, sino también ese centro de salud que nos deben en el Ensanche Sur desde 2008", ha añadido.

Por ello, instarán una vez más a la Comunidad de Madrid "a crear residencias de gestión pública directa, con una atención digna y de calidad para nuestros mayores", rechazando de esta manera la nueva invitación al Ayuntamiento alcorconero "a participar en el plan de residencias de gestión público-privada".

"Es la segunda vez que recibimos una carta de la Comunidad de Madrid en este sentido; por lo que, en una segunda misiva reiteraremos lo ya dicho por parte del ayuntamiento: queremos residencias públicas, creadas en suelo lo público y con calidad en la gestión", ha añadido Testa.

"Reformar las actuales"

Fuentes municipales han avanzado a EFE que la alcaldesa enviará una nueva carta a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, donde reiterará todos estos planteamientos y donde le recordará que "sigue siendo prioritario reformar y rehabilitar las residencias actuales".

En su última misiva, enviada en marzo pasado, Testa ya instó a Dávila a "abordar un Plan de Modernización, Reforma y Rehabilitación de las actuales residencias antes de solicitar suelo para su proyecto de 40 nuevos centros para personas mayores y dependientes".

"En Alcorcón no estamos conformes con un modelo de gestión que no se base en una gestión pública, pura y dura, porque lo que pretende hacer la Comunidad de Madrid es lo de siempre, aplicar el modelo del Partido Popular, donde se favorece la especulación, ahora también, en el sector de los cuidados", ha zanjado Testa.