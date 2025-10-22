El Ayuntamiento ha atendido a un total de 102 personas sin hogar procedentes de Barajas en el recurso temporal de Latina

La crisis de sinhogarismo de Barajas cerró una etapa el pasado lunes 20 de octubre con la clausura del recurso temporal habilitado por el Ayuntamiento de Madrid en Latina para acoger a las personas procedentes del aeropuerto. Desde que abrió sus puertas a mediados de julio, el centro ha atendido a un total de 102 personas, según el balance presentado este miércoles por el delegado de Políticas Sociales, José Fernández.

Según ha destacado Fernández, en estos tres meses el Consistorio “ha ofrecido una respuesta social digna a cada una de estas personas, cubriendo sus necesidades básicas de alojamiento y manutención, y llevando a cabo una intervención social individualizada”. El centro, situado en una instalación utilizada habitualmente para la campaña del frío, ha estado activo entre el 14 de julio y el 14 de octubre, garantizando alojamiento nocturno, manutención y atención diurna a una veintena de usuarios.

De estas 102 personas atendidas, el 45 % eran de nacionalidad española y el 55 % de origen extranjero; un 75 % eran hombres y un 25 % mujeres. Entre los atendidos, un 21% presentaba problemas de salud mental, y uno de cada cuatro algún tipo de adicción. Todas ellas han recibido acompañamiento y seguimiento individualizado por parte del Samur Social y los equipos de calle del Ayuntamiento a lo largo de los 100 días transcurridos.

El delegado ha aprovechado también su intervención para reprochar una vez más la falta de colaboración de Aena, a quien ha acusado de no estar "a la altura". Frente a esta dejación, "nosotros dimos la respuesta social a un problema y atendimos una realidad que no podía esperar”, ha sacado pecho Fernández desde el centro Pinar de San José, ahora cerrado para que pueda ser acondicionado para la Campaña del Frío 2025-2026, que comenzará a finales de noviembre y atenderá a más de 400 personas.

Un 70% de usuarios derivados a otros recursos

Fruto de este seguimiento de cada caso, "el 69 % de las personas fueron derivadas a los recursos adecuados a sus circunstancias personales”, según ha detallado el delegado; incluyendo centros como San Isidro, Luz Casanova, Pedro Meca o programas como Housing First y Housing Gate. Además, seis personas lograron pasar a una vida autónoma, lo que Fernández definió como “nuestro modelo, conseguir que las personas puedan salir de los recursos municipales y tener una vida independiente, evitando la cronificación”.

En cuanto a los resultados finales, 64 personas fueron derivadas a la red de personas sin hogar, seis a otros recursos, cinco abandonaron el programa voluntariamente y seis regresaron a sus países de origen. “Hemos cumplido con la finalidad que nos comprometimos: dar una respuesta social a un problema grave que requería una intervención inmediata”, ha subrayado Fernández, que agradecido expresamente el trabajo de los equipos de emergencia y de los profesionales del área.

“Madrid no quiere dejar a nadie atrás. Somos el área de las personas y estamos siempre a disposición de quienes lo necesitan”, ha zanjado el titular de Políticas Sociales, reivindicando que el compromiso social del Consistorio “no es una palabra, sino un acto”. En este sentido, Fernández ha celebrado que la experiencia servirá para mejorar la coordinación futura de los servicios municipales y recordado que el Ayuntamiento reforzó en enero los equipos de calle con 18 nuevos profesionales, elevando la inversión anual a tres millones de euros.