Transportes invertirá 66 millones en la conservación de 88 km de carreteras en Madrid

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitará un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Madrid, con un valor estimado de 66 millones de euros para conservar 88 kilómetros de carreteras del Estado en Madrid.

La duración será de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses, ha informado en una nota el Ministerio liderado por Óscar Puente después de que el Consejo de Ministros haya autorizado este martes la licitación.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones, y se enmarca en el programa del Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado, asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas.

A-1 y N-1A

En este sentido, recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones. Los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 88,600 kilómetros de carreteras de la Comunidad de Madrid, incluyendo 68,600 kilómetros de autovía.

Las carreteras incluidas son las siguientes: Autovía A-1, desde Venturada (km 50) hasta la localidad de Boceguillas (km 119); y la Carretera N-1A, en varios tramos entre Cabanillas de la Sierra (km 55) y Boceguillas (km 118), incluyendo la travesía de Somosierra.

Como sucede desde 2022, la licitación obliga a las empresas a incorporar medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.

Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los cinco años desde el inicio del contrato.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de dióxido de carbono anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado.