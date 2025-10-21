El spa urbano ideal para desconectar con la llegada del otoño: "Nuestros clientes valoran el bienestar y la exclusividad que podemos ofrecer"

La huella del verano aún persiste y el regreso a la rutina está siendo especialmente costoso. Con la inminente llegada del otoño, muchos buscan un entorno en el que recuperar la armonía y desconectar de la carga de trabajo. En este contexto emerge VP Biloba Spa, ubicado en el corazón de Madrid. Multitud de tratamientos personalizados en función de tus necesidades para devolver el equilibrio y la energía a tu cuerpo. En este spa urbano, los mejores servicios y el diseño se combinan para dar lugar a un entorno idílico.

Abrió sus puertas en 2018 y, desde entonces, se ha consagrado como punto de encuentro para aquellos que buscan un emplazamiento en el que desconectar y aliviar sus dolencias. Su ubicación es inmejorable, se encuentra dentro del hotel VP Plaza España Design, en la icónica Plaza de España. Este recinto, además, ofrece otros servicios de restauración y una terraza panorámica con vistas a la ciudad en la que conversar o tomar algo con amigos.

El mejor plan con la llegada del otoño

La llegada del otoño cambia el ritmo de vida de uno mismo. Llega el momento de despedir el frenetismo propio del verano y dar rienda a una estación mucho más calmada, pausada, ideal para "resetear", motivo por el que VP Biloba Spa desarrolla una propuesta exclusiva donde poder relajarse con un tratamiento facial, siempre con aparatología. Favorece la absorción de los productos aplicados durante la sesión, promueve la síntesis de colágeno, potencia la hidratación y la luminosidad y contribuye a tener un aspecto sano y una piel radiante.

Una clienta se somete a un tratamiento corporal en VP Biloba Spa. / VP Biloba Spa.

Por otro lado, destaca un amplio servicio de tratamiento corporal y aromaterapia, con los ingredientes naturales más apropiados y la experiencia adquirida en aceites esenciales. Sus tratamientos ofrecen un equilibrio entre confort y cuidado de la piel. Además, dentro del propio spa se puede disfrutar de un circuito con todo tipo de actividad, acompañado de piscina y duchas de contraste.

"Los clientes valoran muy positivamente el bienestar que podemos ofrecer, el cuidado de nuestras instalaciones, así como la calidad y variedad de nuestros servicios", destaca una de sus empleadas. "La ubicación también juega a nuestro favor. Madrid es una ciudad maravillosa y el lugar que ocupamos es inmejorable. Ha ayudado, sin duda, a construir el éxito de los últimos años", añade.

Independientemente de su elección, VP Biloba Spa ofrece un cuidado global del cuerpo, un entorno plácido y acogedor en esta llegada del otoño y los servicios de los mejores profesionales del sector. "Belleza y bienestar" son dos de sus premisas en la metodología de trabajo. Todos aquellos que lo deseen pueden acudir al spa sin necesidad de alojarse en el hotel. Y para aquellos que se quieran dar un capricho, se ofrece un paquete VIP Wellness Day, que incluye desayuno, acceso ilimitado a la zona de agua y una experiencia gastronómica en la azotea del hotel. "Es uno de los servicios más aclamados por nuestra clientela, especialmente aquellos packs que contienen almuerzo", cuentan desde las instalaciones.