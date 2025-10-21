Sindicatos, familias y docentes rechazan que jubilados y estudiantes impartan Matemáticas en Madrid

La comunidad educativa madrileña —sindicatos, asociaciones de familias y docentes— ha rechazado la propuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de habilitar a jubilados y estudiantes universitarios para cubrir temporalmente el déficit de profesores de Matemáticas en centros públicos. Consideran la medida “una ocurrencia”, “un parche” y “un despropósito” que amenaza la calidad de la enseñanza.

El problema, según los sindicatos: la precariedad laboral

Las organizaciones sindicales coinciden en que la escasez de profesorado cualificado no responde a la falta de titulados, sino a la precariedad y las bajas retribuciones que ofrece la Administración autonómica.

Aida San Millán, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, subraya que el Ejecutivo regional tiene “serias dificultades” para cubrir vacantes porque los egresados con titulaciones científicas encuentran mejores condiciones laborales fuera del sector educativo madrileño.

Según San Millán, si el Gobierno autonómico quiere resolver el problema debería “mejorar las condiciones laborales y salariales” y reformar el sistema de acceso a la función pública, priorizando las competencias pedagógicas frente a las pruebas memorísticas.

ANPE y CSIF advierten del deterioro de la función docente

El presidente de ANPE Madrid, Andrés Cebrián, advierte de que la medida “degrada la función docente y la calidad educativa”, ya que enseñar en el aula “exige una sólida formación pedagógica y didáctica” que los estudiantes universitarios aún no poseen.

En la misma línea, Miguel Ángel González, presidente de la Sección de Educación de CSIF Madrid, califica de “sorprendente” que Ayuso “pida auxilio” al Gobierno central y al Ministerio de Educación para legislar la contratación de jubilados y estudiantes. CSIF reclama a la Comunidad de Madrid una subida salarial y una mejora de las condiciones laborales de los docentes.

Javier Becerra, secretario del Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid, alerta de que la iniciativa “solo traerá una mayor precarización” del profesorado. UGT apuesta por crear “un entorno de trabajo digno” y dotar de una financiación “justa y suficiente” a la educación pública.

Las familias, alarmadas por la medida

La presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, María del Carmen Morillas, considera “inverosímil” que se recurra a jubilados y universitarios para impartir una materia troncal. A su juicio, la propuesta puede ser “el inicio del final de una educación de calidad”.

La federación reclama un replanteamiento de las condiciones de contratación del profesorado para paliar el déficit de docentes en la región.

Los profesores de Matemáticas denuncian “menosprecio”

José Luis Muñoz, presidente de la Asociación Madrileña de Profesores de Matemáticas Emma Castelnuovo, tilda la iniciativa de “despropósito” que “devalúa el trabajo docente”.

“Enseñar Matemáticas no solo requiere saber Matemáticas, sino también saber cómo enseñarlas. Esa es la parte que más falta hace y que no se puede suplir con un curso o saltándose el máster de educación”, explica.

Muñoz insiste en que la didáctica de la asignatura exige formación específica, experiencia y conocimiento de los procesos de aprendizaje. “Es un error grave pensar que cualquiera que sepa Matemáticas puede enseñarlas bien. Si fuera así, no habría fracaso escolar ni rechazo hacia la asignatura”, concluye.