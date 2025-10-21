MÚSICA
Segundo día de preventa de entradas para el concierto de Aitana en Madrid: estos son los horarios para adquirirlas
Las entradas vuelven a estar disponibles después de los problemas tecnológicos de ayer
El fallo global de la nube de Amazon tuvo numerosas consecuencias a nivel tecnológico en España. Las incidencias sufridas por GTS España en el proceso de preventa de entradas para los conciertos de Aitana, que se mantuvo en stand by, durante horas, fueron también resultado de esta caída a nivel mundial. No obstante, con el sistema restaurado, la preventa sigue su curso con normalidad este martes.
El Cuarto Azul World Tour llega a la capital el próximo 11 de septiembre, tras pasar por ciudades como Roquetas de Mar, Murcia, Valencia, Albacete, Sevilla, Zaragoza, Cádiz, A coruña o Barcelona, entre otras. La venta general arrancará este jueves, 23 de octubre, pero algunos afortunados pueden ir haciéndose con su sitio en el Movistar Arena en la jornada de hoy.
Horarios de la preventa
Entre las 10 y las 12 horas de esta mañana, los poseedores de la tarjeta Aitana Santander han podido disfrutar en exclusiva de la preventa. A partir de mediodía, el resto de clientes del banco pueden participar en ella. Mañana, miércoles, se abrirá la preventa al público general a las 09:49 horas de la mañana. Estos son los precios de acceso al Movistar Arena:
- Early entry front stage: 140 euros
- Front Stage: 110 euros
- Early Entry Pista General: 75 euros
- Pista general: 59 euros
- Ticket Premium: 120 euros
- Categoría Grada 1: 85 euros
- Categoría Grada 2: 70 euros
- Categoría Grada 3: 64 euros
- Categoría Grada 4: 50 euros
- Persona Movilidad reducida Grada: 50 euros
- Acompañante Movilidad Reducida: 50 euros
Si no consigues tu pase, tranquilo. Aitana ya ha comunicado que se anunciarán más fechas próximamente. Por el momento, ha han sido confirmadas fechas en 15 ciudades españolas y 8 de Latinoamérica.
