No te puedes perder el plan gratuito que arrasará este fin de semana en Madrid: teatro, foodtrucks y exhibiciones para celebrar el Día del Tren

Este fin de semana los niños podrán disfrutar de un plan más que divertido en pleno centro de Madrid. Y es que el Museo del Ferrocarril de Madrid estará de celebración con motivo del Día del Tren, una cita que conmemora la inauguración del primer ferrocarril peninsular.

El evento se llevará a cabo en el paseo de las Delicias, concretamente en el número 61, con una programación que incluye exposiciones, talleres y paseos. Además, se incluye la entrada gratuita al museo o el acceso al interior de varios trenes de la exposición permanente que habitualmente no están abiertos al público.

La mayoría de las actividades son gratuitas y, entre ellas, se encuentran las visitas guiadas, que darán a conocer la historia de la estación de Delicias, así como un importante protagonismo del modelismo tanto en la sala que le dedica el museo como a través de módulos de Forotrenes y de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid.

Ahora, también hay actividades de pago, como los viajes por las vías exteriores del museo o la opción de dar un paseo en el Tren de Jardín del Círculo Madrileño Ferroviario. El programa se completa con un teatro musical infantil y varios foodtrucks donde poder reponer fuerzas.

El Museo del Ferrocarril también acogerá una exposición fotográfica hasta el 28 de octubre acerca del rodaje de la película Doctor Zhivago, con imágenes de la propia estación de Delicias como de otras localizaciones entre las que se encuentra el barrio de Canillas.

No olvides reservar tu entrada

Para acudir a la celebración del Día del Tren no es necesario reservar entrada, pero quienes deseen hacerlo pueden a través de este enlace. Algunas actividades requieren de inscripción previa o tienen una tarifa que se deberá abonar al llegar.

Además, si reservas entrada y te registras en la página web, participarás en un sorteo para un viaje a bordo del Tren de la Fresael 2 de noviembre de 2025, donde podrás visitar una bodega, acudir a una degustación y disfrutar de un concierto de música antigua.

Programa completo del Día del Tren 2025