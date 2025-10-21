PLANES
No te puedes perder el plan gratuito que arrasará este fin de semana en Madrid: teatro, foodtrucks y exhibiciones para celebrar el Día del Tren
La mayoría de las actividades son gratuitas y no es necesario reservar entrada para ellas
Este fin de semana los niños podrán disfrutar de un plan más que divertido en pleno centro de Madrid. Y es que el Museo del Ferrocarril de Madrid estará de celebración con motivo del Día del Tren, una cita que conmemora la inauguración del primer ferrocarril peninsular.
El evento se llevará a cabo en el paseo de las Delicias, concretamente en el número 61, con una programación que incluye exposiciones, talleres y paseos. Además, se incluye la entrada gratuita al museo o el acceso al interior de varios trenes de la exposición permanente que habitualmente no están abiertos al público.
La mayoría de las actividades son gratuitas y, entre ellas, se encuentran las visitas guiadas, que darán a conocer la historia de la estación de Delicias, así como un importante protagonismo del modelismo tanto en la sala que le dedica el museo como a través de módulos de Forotrenes y de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid.
Ahora, también hay actividades de pago, como los viajes por las vías exteriores del museo o la opción de dar un paseo en el Tren de Jardín del Círculo Madrileño Ferroviario. El programa se completa con un teatro musical infantil y varios foodtrucks donde poder reponer fuerzas.
El Museo del Ferrocarril también acogerá una exposición fotográfica hasta el 28 de octubre acerca del rodaje de la película Doctor Zhivago, con imágenes de la propia estación de Delicias como de otras localizaciones entre las que se encuentra el barrio de Canillas.
No olvides reservar tu entrada
Para acudir a la celebración del Día del Tren no es necesario reservar entrada, pero quienes deseen hacerlo pueden a través de este enlace. Algunas actividades requieren de inscripción previa o tienen una tarifa que se deberá abonar al llegar.
Además, si reservas entrada y te registras en la página web, participarás en un sorteo para un viaje a bordo del Tren de la Fresael 2 de noviembre de 2025, donde podrás visitar una bodega, acudir a una degustación y disfrutar de un concierto de música antigua.
Programa completo del Día del Tren 2025
- De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. XXVII Encuentro de Módulos Forotrenes.
- De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Exhibición de maquetas ferroviarias realizadas por los socios de la AAFM (Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid).
- De 10:00 a 19:30. Juego de pistas familiar: 200 años de ferrocarril.
- De 10:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:30. Viajes #DestinoDelicias a bordo del automotor 9121 ‘Zaragoza’ (AREMAF).
- De 10:30 a 12:00 (pases: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 y 12:30). Visitas guiadas al interior de vehículos: Locomotora de vapor ‘Mikado’, Talgo II, Automotor TER 597-010-8, Locomotora de maniobras 10601 ‘Yorkshire’, Locomotora eléctrica nº 3 ‘Andaluces’ y Coche-restaurante WR-3569.
- De 11:00 a 14:30 y de 18:00 a 20:00. XXVII Encuentro Nacional de Trenes de 5 pulgadas y apertura del parque Ferrocarril de las Delicias (CIMAF).
- De 16:00h a 19:00. Talleres infantiles: ¡Crea tu gorra #Railway200! (pases: 10:30- 11:00-11:30-12:00-12:30-13:00-13:30) y La locomotora Mataró (horario de los pases: 16:00, 17:00, 18:00 y 19:00).
- De 11:00 a 13:00. Presencia del equipo de fútbol de la Agrupación Deportiva Ferroviaria 'La Ferro'.
- De 10:00 a 14:30. Apertura de la Sala de consulta del Archivo Histórico y la Biblioteca, con una muestra de libros y documentos relacionados con el bicentenario de las primeras locomotoras.
- De 16:30 a 18:30 (pases: 16:30, 17:30 y 18:30). Escape Room: Desafío de Rainhill: la carrera que impulsó el ferrocarril.
- 20:00. Concierto: ‘Día del Tren’, a cargo del Coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y la Coral Polifónica de Urda (Toledo).
- La incorporación de Ouigo dispara el número de pasajeros de alta velocidad en las conexiones de Madrid con el sur y el sureste
- Comunicado urgente de Aitana para la preventa de entradas de 'Cuarto Azul World Tour': esta es la hora en la que estarán disponibles
- La estación Chamartín-Clara Campoamor da un paso más hacia su modernización con una nueva conexión directa a Cercanías y Metro
- Dónde y cómo comprar entradas para el concierto de Eric Clapton en Madrid: estos son los precios
- Vecinos de Colmenar y Tres Cantos claman contra la construcción de la planta de biogás: 'No quiero que mis hijos crezcan bajo una nube tóxica
- El pueblo escondido en la Sierra Norte de Madrid que celebra la Fiesta del 'Pero' este fin de semana: 'Esta festividad pone en valor de la cultura agrícola de la localidad
- Locura y decepción con una aparición sorpresa de Rosalía en Callao que ha sabido a poco
- Carmen Romero, la socialista sevillana que se negó a ser la mera sombra de su marido Felipe González