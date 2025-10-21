METRO DE MADRID
Metro de Madrid y San Ginés celebran los 100 años de la estación de Ópera con productos de edición limitada: así puedes conseguirlos
Esta vez, Metro de Madrid se ha unido en la celebración de este centenario con la tradicional y reconocida chocolatería San Ginés
Metro de Madrid está de celebración. La estación de Ópera ha celebrado su aniversario de la mano de uno de los establecimientos que todo madrileño y turista conoce: la chocolatería San Ginés. El local ha repartido chocolate y churros a los pasajeros y ha lanzado una edición especial de productos en colaboración con el suburbano. Sabor, tradición, historia y cultura se han unido en el centenario de Ópera en la mañana de este martes.
Ha sido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien ha presentado hoy esta iniciativa. El paquete, elaborado conjuntamente por Metro de Madrid y San Ginés, incluye dos tazas decoradas, una churrera y chocolate, y estará disponible por 39,95 euros en las tiendas oficiales de Metro (Sol, Plaza de Castilla y Ópera) y en los tres establecimientos de la emblemática chocolatería.
Ahora, todos los que quieran disfrutar de esta edición limitada deberán correr a las tiendas de Metro de Madrid. Ha sido el propio García Martínez que ha indicado que los productos no estarán disponibles de manera indefinida. "Se pondrán a la venta un número limitado de 500 unidades", ha explicado.
San Ginés se une a Metro de Madrid como símbolo de historia y tradición en la capital
La estación de Metro de Ópera, situada bajo la Plaza de Isabel II, fue inaugurada el 21 de octubre de 1925 con el nombre de Isabel II. Conecta las líneas 2, 5 y el Ramal hacia Príncipe Pío, y ha sido objeto de varias reformas y mejoras en accesibilidad. Por su estratégica ubicación, la estación de Ópera no es solo la puerta de entrada al Teatro Real, sino también un punto de acceso clave a otros lugares históricos como la plaza de Oriente, el Palacio Real o la Catedral de la Almudena.
Esta vez, Metro de Madrid se ha unido en la celebración de este centenario con la tradicional y reconocida chocolatería San Ginés, fundada en 1894. En este local, madrileños y turistas saborean el típico chocolate con churros desde hace más de un siglo en un enclave que recuerda a los cafés de finales del siglo XIX.
Sin duda, la repentina fusión de la cafetería con Metro de Madrid en el marco del centenario de la estación de Ópera, pone sobre la mesa la tradición y la historia que envuelve a la capital.
