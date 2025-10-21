Luz verde a un nuevo rascacielos en Madrid: Merlin activa la construcción del último antes del arranque de la Operación Chamartín

Luz verde a un nuevo rascacielos en Madrid. Merlin Properties iniciará el próximo año la construcción de una torre de cerca de 100 metros en el parque empresarial Adequa, en el norte de la capital junto a los terrenos del 'megadesarrollo' urbanístico conocido como Operación Chamartín y ahora renombrada como Madrid Nuevo Norte, según confirman a EL PERIÓDICO fuentes próximas a la socimi del Ibex-35. Este edificio pasará a formar parte de la lista de los veinte más altos de toda la capital.

Este edificio con más de veinte plantas y algo menos de un centenar de metros de alto, baremo a partir del que popularmente se acuñan los rascacielos —aunque la medida oficial son 150 metros—, requerirá una inversión de alrededor de 80 millones de euros. La construcción empezará a principios del próximo año 2026 y ya cuenta con licencia municipal para iniciar las obras, que se demorarán hasta 2029 por la complejidad de los trabajos, que, entre otros aspectos, requerirá de grúas especiales.

El proyecto correrá a cargo de la multinacional canadiense WSP, que compró en 2022 BOD Arquitectura e Ingeniería, autor original del complejo, que sumará alrededor de 25.000 metros cuadrados de oficinas, que serán desarrolladas a riesgo, es decir, sin ningún inquilino preacordado antes de iniciar la promoción. Esto es lo contrario de lo que llevará Merlin a cabo en el complejo 4 de Adequa, donde primero firmó el pasado verano el prearrendamiento de 21.000 metros cuadrados con Técnicas Reunidas antes de iniciar la construcción.

Cartera de oficinas de Merlin Properties

Con esta inversión, Merlin Properties aumentará su porfolio de oficinas, actualmente conformado por más de 120 activos, con una superficie total de 1,22 millones de metros cuadrados, repartidos entre Madrid, Barcelona, Lisboa, Sevilla y Málaga. En los últimos años, la socimi ha priorizado la mejora de su cartera actual —y el desarrollo de suelos de su cartera— a la adquisición de nuevos edificios. Así ha impulsado proyectos como Ruiz Picasso, 11, en el distrito financiero madrileño de Azca, actual sede de IBM en España.

Según apuntó en el informe de resultados del primer semestre, la ocupación del porfolio de oficinas se sitúa en máximos históricos, en el 94,2%, destacando el comportamiento de Lisboa, donde es del 100%. En Madrid, esta tasa ha aumentado del 91,9% que se registraba en junio de 2024 al 94,5%; mientras, en Barcelona, el mercado se encuentra en una situación más difícil por el exceso de oferta, lo que ha provocado que la cartera de la empresa liderada por Ismael Clemente haya sufrido una caída en sus ratios de ocupación, que están en ya por debajo del 90%.

Ubicación estratégica junto a Madrid Nuevo Norte

El Parque Empresarial Adequa goza de una ubicación estratégica, junto al futuro desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte, que se llevará a cabo sobre los suelos anexos y la playa de vías de la actual Estación de Chamartín. Este nuevo barrio, con 5,6 kilómetros entre sus extremos, activará más de 3,2 millones de metros cuadrados en el que se levantarán más de 10.500 viviendas y varios rascacielos de oficinas. Precisamente, el impulsor de este proyecto —y mayor propietario de suelos— es la compañía Crea Madrid Nuevo Norte (antigua Distrito Castellana Norte), participada mayoritariamente por BBVA y de forma minoritaria por la propia Merlin Properties, con alrededor de un 15%.

La antigua Operación Chamartín está dividida en cuatro etapas. La primera, acuñada como Las Tablas Oeste y colindante con Adequa, se espera que inicie sus obras de urbanización durante el próximo año, trabajados que permitirá que las primeras viviendas sean una realidad alrededor de 2029. Esta fase, que ya cuenta con la aprobación inicial de las obras de urbanización, contempla la construcción de 741 viviendas, de las cuales el 25% contarán con algún tipo de protección pública, además de 123.795 metros cuadrados de usos terciarios y 14.000 metros cuadrados de usos comerciales.