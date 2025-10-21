COMERCIO
Mercamadrid invertirá 20 millones de euros en modernización de sus mercados centrales
Para ello, será necesaria la aprobación previa del proceso de transformación de Mercamadrid en una sociedad 100% de capital público, que se someterá a votación en la Junta General de Accionistas prevista para finales de octubre
EFE
Mercamadrid invertirá un mínimo de 20 millones de euros hasta 2032 para acometer actuaciones de modernización y mejora de las infraestructuras de los mercados centrales de frutas y hortalizas y de pescados.
Este cambio, según han asegurado este martes desde Mercamadrid, garantizará mayor seguridad jurídica a las empresas y favorecerá nuevas inversiones, impulsando la actividad económica y la creación de empleo.
Para ello, será necesaria la aprobación previa del proceso de transformación de Mercamadrid en una sociedad 100% de capital público, que se someterá a votación en la Junta General de Accionistas prevista para finales de octubre.
Inversión extraordinaria de mínimo 20 millones
En este sentido, el Plan de Inversiones en los Mercados Centrales 2032 responde al objetivo de garantizar la competitividad, sostenibilidad y excelencia operativa de Mercamadrid en el largo plazo.
El plan contempla un mínimo de 20 millones de euros de inversión extraordinaria, que se sumará a las inversiones ordinarias que la empresa destina cada año al mantenimiento y mejora de sus instalaciones.
Las inversiones previstas se estructuran en cuatro líneas estratégicas: modernización y digitalización; reducción de la huella de carbono y del consumo energético; refuerzo de la capacidad operativa y logística; y fortalecimiento de la competitividad.
Según han añadido, desde la puesta en marcha en 1982 de los mercados centrales de Pescados y de Frutas y Hortalizas se ha desarrollado en torno a ellos un modelo único de unidad alimentaria que ha impulsado el crecimiento empresarial, la diversificación de servicios y la modernización del sector mayorista.
"Hoy los mercados centrales siguen siendo el pilar sobre el que se asienta el modelo Mercamadrid, símbolo de competitividad, eficiencia y garantía de abastecimiento alimentario", han finalizado.
- La incorporación de Ouigo dispara el número de pasajeros de alta velocidad en las conexiones de Madrid con el sur y el sureste
- Comunicado urgente de Aitana para la preventa de entradas de 'Cuarto Azul World Tour': esta es la hora en la que estarán disponibles
- La estación Chamartín-Clara Campoamor da un paso más hacia su modernización con una nueva conexión directa a Cercanías y Metro
- Dónde y cómo comprar entradas para el concierto de Eric Clapton en Madrid: estos son los precios
- Vecinos de Colmenar y Tres Cantos claman contra la construcción de la planta de biogás: 'No quiero que mis hijos crezcan bajo una nube tóxica
- El pueblo escondido en la Sierra Norte de Madrid que celebra la Fiesta del 'Pero' este fin de semana: 'Esta festividad pone en valor de la cultura agrícola de la localidad
- Locura y decepción con una aparición sorpresa de Rosalía en Callao que ha sabido a poco
- Carmen Romero, la socialista sevillana que se negó a ser la mera sombra de su marido Felipe González