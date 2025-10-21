La mayor 'scare zone' de la historia, el plan de Halloween que se ha convertido en un bien de lujo: "Es un privilegio que no valoraba lo suficiente"

Hace tiempo que la tradición americana conocida como Halloween invadió la cultura española. Ahora, miles de jóvenes y también mayores salen a la calle el día 31 de octubre para celebrar el día de todos los muertos. Las compañías de ocio han aprovechado la llegada de esta tendencia americana para hacer negocio. Entre ellas, Parque Warner de Madrid ha liderado las actividades en esta festividad con numerosas actuaciones, visitas especiales y pasajes del terror que quedan recogidas bajo el nombre de 'Halloween Scary Nights'. Una tradición que cada vez gana más fuerza, sobre todo entre los jóvenes, pero que estos últimos años ha vivido una elevada subida de precios que ha generado reacciones negativas entre sus visitantes.

En esta cuarta edición, podrás acceder a los siete Pasajes del Terror diferentes, ScareZones y las atracciones más fuertes. Batman Gotham City Escape, La Venganza del Enigma, Superman: La atracción de Acero, Shadows of Arkham o Stunt Fall, en la zona de MovieWorld Studios, son algunas de las atracciones que permanecerán abiertas en esta noche tan especial.

En cuanto a los pasajes del terror, Warner Madrid ha anunciado siete experiencias diferentes: La Monja, Crime Alley: Night of Chaos, IT Experience, Arkham, La Maldición de Río Bravo, La Llorona y Expedientes Warren, basada en una escena de la nueva película de terror.

Más allá de este evento, los que así lo deseen podrán visitar el parque en su horario habitual por 31,90 euros desde la taquilla online. Las instalaciones cuentan con una decoración a la altura de la celebración, convirtiendo al Parque Warner en un entorno idóneo para acudir acompañado de familia y amigos.

¿Cuándo puedo visitar las 'Scary Nights' en Parque Warner?

Este evento especial arrancó el pasado 17 de octubre, alcanzando un lleno absoluto en su primer pase. Habrá que esperar al día 24 de octubre, donde aún quedan entradas a la venta y el 31 de octubre, día de Halloween, donde también se ha colgado el cartel de 'no hay billetes'.

El 17 y 24 de octubre, se puede acceder al parque desde las 22:00 hasta las 03:00 horas. La entrada da acceso a partir de las 21:00 horas a la zona de restauración (Starbucks, Hollywood Hot Dogs, Jack's Fish Market) también ambientados con la mejor decoración y a la zona de tiendas donde puedes adquirir merchandising de los personajes más famosos del Parque Warner. Además, el 31 de octubre, como día más destacado en la temporada de Halloween, el parque abrirá desde las 24:00 hasta las 05:00 horas.

Actuaciones de Halloween en el Parque de Atracciones Warner en Madrid. / ALBA VIGARAY / EPE

¿Qué precio tienen las entradas de las 'Scary Nights' en Parque Warner?

Tal y como se ha mencionado anteriormente, los que así lo deseen pueden adquirir la entrada general del parque para el día 31 de octubre por un precio idéntico al resto de días del año. De esta forma, los visitantes también pueden disfrutar de un entorno y ambiente propio del día de todos los muertos. Ahora bien, aquellos que vayan un paso más allá y deseen acudir a las 'Scary Nights' del Parque Warner pueden conseguir una entrada por 69,90 euros. Un precio que ha despertado las quejas en la opinión pública. "Ir al Parque Warner cada Halloween era un privilegio que no valoraba lo suficiente. Ahora, los precios se han convertido en algo inasumible", cuenta Carmen, una de las visitantes en el evento promocional de las 'Scary Nights'.

Aquellos que están acostumbrados a visitar el parque en esta festividad junto a la familia también lamentan la subida de precios. "Nosotros venimos cuatro personas. Mi pareja y mis dos hijos. Se nos va a casi 280 euros por pasar tan solo unas horas en el parque, debido a que la entrada general va por otro lado", cuenta Miguel. Sin embargo, pese a la subida de precios, la gente responde y llena el parque en estas fechas tan señaladas. "Los precios son los que son, pero es que siguen llenando el parque. Piensa que esta edición de Halloween cuenta con tres fechas (17, 24 y 31 de octubre) y en dos de ellas han conseguido ya sold out. Si seguimos pagando estos precios lo lógico es que lo mantengan e incluso sigan subiendo", reflexionaba Carlos, mientras visitaba Parque Warner con un grupo de amigos.