Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VIOLENCIA MACHISTA

Marta, asesinada delante de su hija de dos años en Villaverde: "El bebé estaba dormido junto al cuerpo"

La joven ha muerto a manos de su expareja, sobre el que pesaba una orden de alejamiento

Héctor González

Héctor González

Madrid

Como cada mañana, Marta se había quedado sola en la casa donde tenía una habitación alquilada para cuidar a su hija de dos años. Horas más tarde, cuando una de las hijas de la propietaria volvió a casa desde el colegio, la encontró muerta, con el pecho cosido a puñaladas a manos de su expareja.

Los hechos ocurrieron este lunes cerca del mediodía en el número 3 de la calle Astillero, en el distrito de Villaverde. El sospechoso, padre de la niña y sobre el que pesaba una orden de alejamiento, aprovechó que la víctima se hallaba sola para entrar en la vivienda, asesinarla y escapar sin que nadie se diera cuenta. "El bebé estaba dormido junto al cuerpo cuando la encontró", cuenta Sara, vecina del bajo.

Como el resto de residentes, casi no conocía a la joven de 21 años, que tan solo llevaba un mes y medio viviendo en el edificio y "apenas entraba y salía de la casa". Alertada por su hija de 12 años, fue la dueña del inmueble quien llamó a la policía, que a su llegada solo pudo certificar el fallecimiento de la chica.

El portal donde sucedieron los hecho, en Villaverde.

El portal donde sucedieron los hecho, en Villaverde.

La puerta del domicilio donde se produjo el crimen.

La puerta del domicilio donde se produjo el crimen. / EPE

Hasta la vivienda se desplazaron agentes del grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y del DEVI de Policía Científica, que iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen, que apunta a un caso de violencia machista - el que sería el segundo del año en la región, tras la mujer asesinada en Getafe por su marido el pasado junio-.

Las primeras pesquisas policiales permitieron identificar al presunto autor, un hombre de 30 años, y seguir su rastro hasta un piso en Torrejón de Ardoz, donde fue localizado y arrestado esta madrugada con apoyo de unidades de la UPR.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La incorporación de Ouigo dispara el número de pasajeros de alta velocidad en las conexiones de Madrid con el sur y el sureste
  2. Comunicado urgente de Aitana para la preventa de entradas de 'Cuarto Azul World Tour': esta es la hora en la que estarán disponibles
  3. La estación Chamartín-Clara Campoamor da un paso más hacia su modernización con una nueva conexión directa a Cercanías y Metro
  4. Dónde y cómo comprar entradas para el concierto de Eric Clapton en Madrid: estos son los precios
  5. Vecinos de Colmenar y Tres Cantos claman contra la construcción de la planta de biogás: 'No quiero que mis hijos crezcan bajo una nube tóxica
  6. El pueblo escondido en la Sierra Norte de Madrid que celebra la Fiesta del 'Pero' este fin de semana: 'Esta festividad pone en valor de la cultura agrícola de la localidad
  7. Locura y decepción con una aparición sorpresa de Rosalía en Callao que ha sabido a poco
  8. Carmen Romero, la socialista sevillana que se negó a ser la mera sombra de su marido Felipe González

El Ayuntamiento de Madrid estudia recurrir la sentencia que paraliza los aparcamientos del Bernabéu

El Ayuntamiento de Madrid estudia recurrir la sentencia que paraliza los aparcamientos del Bernabéu

2 nuevas joyas beauty para un cuidado de otro nivel

2 nuevas joyas beauty para un cuidado de otro nivel

Segundo día de preventa de entradas para el concierto de Aitana en Madrid: estos son los horarios para adquirirlas

Segundo día de preventa de entradas para el concierto de Aitana en Madrid: estos son los horarios para adquirirlas

Marta, asesinada delante de su hija de dos años en Villaverde: "El bebé estaba dormido junto al cuerpo"

Marta, asesinada delante de su hija de dos años en Villaverde: "El bebé estaba dormido junto al cuerpo"

La Euroliga vuelve a Israel en diciembre

La Euroliga vuelve a Israel en diciembre

El spa urbano ideal para desconectar con la llegada del otoño: "Nuestros clientes valoran el bienestar y la exclusividad que podemos ofrecer"

El spa urbano ideal para desconectar con la llegada del otoño: "Nuestros clientes valoran el bienestar y la exclusividad que podemos ofrecer"

Luis de la Fuente desvela el método para hacer las convocatorias: "Me veo 70 partidos a la semana"

Luis de la Fuente desvela el método para hacer las convocatorias: "Me veo 70 partidos a la semana"

Sanae Takaichi, una Dama de Hierro 'heavy' para Japón

Sanae Takaichi, una Dama de Hierro 'heavy' para Japón