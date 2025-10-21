Madrid trabaja para ampliar el JOBO hasta los 30 años a pesar de que una de cada tres entradas no se utiliza

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha avanzado este martes que el Ayuntamiento trabaja para ampliar el Bono Joven Cultural (JOBO) a los madrileños de hasta 30 años este mandato, es decir, antes de las elecciones de 2027.

Así lo ha trasladado durante la Comisión del ramo, donde Rivera de la Cruz ha indicado que el gestor del bono, Madrid Destino, se encuentra elaborando actualmente un análisis para determinar su impacto e incluir posibles cambios, como la mencionada ampliación de edad o un sistema para mejorar su gestión y acabar con el absentismo. "Nos preocupa muchísimo lo que está pasando. Creemos que hay que ponerle coto de alguna manera", ha trasladado la delegada en relación a este problema.

En concreto, ha detallado que los usuarios JOBO dejaron más de 8.000 butacas vacías de las 24.000 entradas emitidas en los espectáculos de la temporada 2024/2025, lo que supone un repunte de absentismo respecto a la temporada anterior.

"En la temporada 2024/2025 este porcentaje de absentismo ha subido al 34%, algo más de 8.000 de las más de 24.000 emitidas. 8.000 butacas vacías, 8.000 butacas que podían haber ocupado espectadores que realmente querían ir. Es insolidario e injusto para el resto de espectadores", ha criticado.

Al detalle, durante la pasada temporada se han registrado 580 entradas no disfrutadas en el Centro de Danza Matadero; 1.922 en la Cineteca; 730 en CondeDuque; 833 en la Nave 10; 313 en el Price; 2.476 en el Español; y 1.444 en el Fernán Gómez.

En este escenario, la delegada ha señalado que el gasto en una entrada no utilizada es "un despilfarro" y ha confesado lo "difícil" que supone "poder encontrar un equilibrio" entre sancionar a quien "hace un mal uso" y crear un sistema que "no provoque rechazo y reticencias". "Es evidente que hay que hacer algo al respecto, y en ello estamos", ha afirmado.

"Un deterioro progresivo del JOBO"

Por su parte, en la misma Comisión, el concejal socialista Jorge Donaire ha advertido que las cifras de Madrid Destino reflejan "un deterioro progresivo" del JOBO. "Hay meses con apenas 162 nuevas inscripciones o poco más de 300 en otros meses, en una ciudad de más de tres millones y medio de habitantes. Estos resultados denotan un fracaso de la gestión", ha criticado.

En este sentido, ha sostenido que si Madrid aspira a ser "una capital cultural europea" y un "referente" en ocio joven "no puede permitirse mantener un programa que languidece por falta interés institucional".

"En el Pleno de octubre de 2024 propusimos actualizar y relanzar JOBO, incluyendo su ampliación hasta los 30 años la mejora de su difusión, la apertura a los fines de semana y el desarrollo de una aplicación e intuitiva. Nuestra propuesta fue rechazada por el PP, que afirmó que algunas de esas medidas ya estaban previstas en su programa electoral", ha dicho Donaire. Igualmente, ha recordado que en el mismo Pleno el PSOE ya "advirtió" que el JOBO "se apaga poco a poco" al no alcanzar "ni al 8% de los beneficiarios en siete años".

Además, el edil ha criticado a la delegada por "la falta de información" acerca de las medidas que se encuentran "encima de la mesa" de esta iniciativa que "se apaga poco a poco y no existe ni evaluación y parece que no existe una estrategia clara que se vaya a hacer con él".

En relación a los usuarios, Donaire ha resaltado que "el problema no es la juventud", sino "un Gobierno que ha abandonado este proyecto, un proyecto con un enorme potencial. Madrid necesita una política cultural que escuche a la juventud, que entienda sus nuevos hábitos de consumo, que dialogue con los creadores y que no se conforme con repartir entradas", ha señalado.

Para qué sirve el JOBO

En su turno de réplica, Rivera de la Cruz ha contestado a Donaire que se "niega" a pensar que la participación de los jóvenes en la ciudad "depende solo del JOBO". "El JOBO es una parte importante de la presencia de los jóvenes en la vida cultural de Madrid, pero afortunadamente, ni mucho menos, es la única", ha concluido.

JOBO es el bono joven cultural que ha creado el Ayuntamiento de Madrid para acercar la cultura a los jóvenes de entre 16 a 26 años, con acceso libre a los espectáculos programados en siete grandes espacios culturales municipales que gestiona Madrid Destino: Nave 10 Matadero, Centro Danza Matadero, Teatro Español, Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, Teatro Circo Price y Cineteca.