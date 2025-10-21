Madrid se rinde al cordero: 'Pastoreo' celebra su quinta edición con un viaje cultural al corazón del campo

Por quinto año consecutivo, Madrid se convierte en el epicentro de la cultura rural con la llegada de 'Pastoreo', el evento que, bajo la organización de INTEROVIC, la Interprofesional de la Carne de Ovino y Caprino de España, acerca el mundo del cordero, lechal y cabrito a la urbe. Esta cita, que se celebra el 25 y 26 de octubre en el barrio de Chamberí, no es solo una oportunidad para disfrutar de la mejor carne de origen nacional, sino también un punto de encuentro para redescubrir la importancia del pastoreo y la ganadería extensiva como parte esencial del cuidado de nuestros paisajes y, sobre todo, de la preservación del mundo rural.

'Pastoreo', el pop up de INTEROVIC (Interprofesional de la Carne de Ovino y Caprino de España) celebra su quinta edición en Madrid los días 25 y 26 de octubre. / Cedida

Ubicado en el número 3 de la calle Sandoval, el espacio donde se celebra estas jornadas se transforma en una ventana al mundo del campo. A lo largo de dos días, los visitantes podrán disfrutar de actividades para toda la familia que van desde exposiciones fotográficas hasta talleres de artesanía, sin olvidar una deliciosa oferta gastronómica basada en tapas de cordero nacional. La entrada es gratuita, y el acceso a la cantina de ‘Pastoreo’ incluye una tapa de cordero a elegir: el icónico Paquito, bocadillo de cordero que se ha ganado su puesto en los menús de medio país, o la exquisita croqueta de cordero.

El objetivo es visibilizar cómo la ganadería ovina y caprina no solo es esencial para nuestra alimentación, sino también para la protección del medio ambiente. "El pastoreo y la trashumancia son nuestros aliados más poderosos para evitar incendios. Allí donde pasta el ganado, la vegetación se reduce, disminuyendo el riesgo de propagación de las llamas. Cada vez que elegimos consumir carne de cordero, estamos apoyando este modelo de ganadería sostenible y protegiendo nuestros paisajes", señala Tomás Rodríguez, director de INTEROVIC.

Más allá del ámbito culinario, el evento contará con propuestas culturales orientadas a poner en valor el papel de la ganadería extensiva y el pastoreo tradicional. Entre ellas destaca la exposición del fotógrafo José Barea, que presenta una nueva selección de su proyecto Bestiarium, centrado en retratos de ovejas y cabras de razas autóctonas vinculadas a la trashumancia.

Otra de las piezas centrales del recorrido será Mapa de Lanas, un tapiz colaborativo confeccionado con lana de más de treinta razas autóctonas españolas, obra del proyecto Hilandia, impulsado por la artesana madrileña Blanca Fernández Navas. El mismo proyecto ofrecerá también demostraciones en directo de hilado de lana tradicional —el sábado a las 12h, 13h, 18h y 19h; y el domingo a las 13h, 18h y 19h— y una serie de talleres de creación textil que requerirán reserva previa a través de la web del evento (www.pastoreoenmadrid.es).

Un enfoque sostenible del territorio

Desde la organización, se incide en el valor medioambiental y social del modelo ganadero extensivo como argumento central de esta propuesta. "El pastoreo y la trashumancia contribuyen a reducir el riesgo de incendios forestales al controlar la vegetación, además de fijar población en el medio rural y mantener vivas prácticas tradicionales", señalan desde INTEROVIC.

En ese sentido, la celebración de Pastoreo se enmarca también dentro de una estrategia más amplia de la interprofesional, que en los últimos años ha apostado por renovar la imagen del producto, promover su consumo en nuevos mercados y destacar su papel en la sostenibilidad del sistema agroalimentario.

Mapa de Lanas, un tapiz colaborativo confeccionado con lana de más de treinta razas autóctonas españolas, obra del proyecto Hilandia. / Cedida

El evento propone así una aproximación divulgativa a una actividad ganadera que, más allá de su dimensión económica, cumple una función ambiental y cultural en la configuración del paisaje rural español. Una oportunidad para conocer de cerca —y desde la ciudad— las prácticas, los productos y los oficios que lo hacen posible.