La lluvia adelanta su llegada a Madrid: pronóstico del martes en la capital

Ya está aquí. Los madrileños que hayan madrugado en esta mañana de martes habrán sentido caer sobre ellos una suave llovizna que podría ser el anticipo de precipitaciones mucho más intensas. Madrid ha dado la bienvenida a un nuevo día con cielos completamente oscurecidos, que hacen presagiar una fuerte tromba de agua sobre la ciudad. Si bien ayer las previsiones indicaban que el agua no llegaría hasta el fin de semana, pero el contexto parece haber cambiado en apenas unas horas.

A partir del mediodía, una lluvia considerable podría caer sobre los adoquines madrileños. Sería a las seis de la tarde cuando las precipitaciones cesarían, aunque el sol seguirá sin asomarse a la Gran Vía. Las máximas, eso sí, se mantendrán estables, en veintidós grados centígrados. En cualquier caso, los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indican que el grueso de la lluvia llegará a la capital este fin de semana.

Tres días seguidos de lluvia en Madrid

Este miércoles, el sol volverá a lucir en Madrid, dando un breve respiro a sus vecinos antes del carrusel de lluvias. Y es que, a partir del jueves, las precipitaciones se sucederán en la ciudad durante tres jornadas seguidas, prácticamente sin descanso. Según los pronósticos, el sábado será el día más complicado, con fuertes chubascos que impedirán toda actividad al aire libre. Pese a la lluvia, los termómetros mantendrán la tendencia de los últimos días.

Las precipitaciones dirán, por el momento, adiós el sábado. Sin embargo, el domingo arrancará con un descenso importante de temperaturas que dejarán las máximas en diecisiete grados y las mínimas en siete. El lunes, la semana arrancará con unos gélidos cuatro grados de temperatura mínima.