Esto fue lo que se llevó Rosalía de la panadería madrileña Obrador San Francisco: "Fue majísima"

Rosalía colapsó por completo el centro de Madrid este lunes por la noche. La presencia de la artista en Callao para presentar su cuarto álbum de estudio, Lux, atrajo a cientos de personas ansiosas por reencontrarse con la cantante tres años después del 'Motomami Tour'. La catalana llegó a la emblemática plaza en su coche y fumando, con un rosario colgado al retrovisor y un megáfono preparado para dar la gran noticia: el día de lanzamiento del disco, que verá la luz el próximo 7 de noviembre y estará compuesto por 18 canciones. Eso sí, tuvo que recorrer los últimos metros a la carrera tras abandonar su vehículo, a causa del gran atasco que se había formado en Gran Vía por la aglomeración de fans.

El paso de Rosalía por Madrid, no obstante, no se ha reducido a la gran cita de anoche en el corazón de la capital. La catalana, fiel a su carácter abierto, afable y natural, se dejó ver en las horas previas por el callejero madrileño. En uno de sus paseos, hizo parada en una panadería de La Latina, cuyas empleadas recordarán por mucho tiempo la tarde de este pasado lunes.

Rosalía elige Obrador San Francisco para comprar el pan

Obrador San Francisco es una panadería de Madrid que adoptó su nombre en honor a la Real Basílica situada a escasos metros de sus puertas. El personal de este local de La Latina, en conversación con El Periódico de España, recuerda con cariño el inesperado encuentro que mantuvieron ayer con la artista catalana, ni más ni menos. "Fue muy breve, estuvo pocos minutos, pero estuvo majísima", subraya una empleada del negocio, conocido en la zona por su chapata, panettone y bollos.

La compra de Rosalía en Obrador de San Francisco fue de "una baguette y un croissant", tal y como confirman desde el establecimiento. Una vez más, la cantante hace gala de su simpatía, ganando adeptos y simpatizantes allá por donde pasa.