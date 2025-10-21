CONCIERTOS
Eros Ramazzotti llegará a Madrid en mayo de 2026 con su gira mundial 'Una Historia Importante'
El italiano recorrerá Europa y América, con dos paradas en España, tras anunciar el lanzamiento de un nuevo álbum
Europa Press
Eros Ramazzotti ha anunciado el lanzamiento de un nuevo álbum, 'Una Historia Importante', que da nombre a su nueva gira mundial que comenzará en París (Francia) el próximo 14 de febrero de 2026 y tendrá parada el 4 de mayo de 2026 en el Movistar Arena de Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona dos días antes.
El nuevo trabajo del italiano ya está disponible en preventa y se estrenará a nivel mundial el próximo 21 de noviembre, según ha informado su promotora.
La gira mundial recorrerá Europa (con conciertos en Bruselas, Berlín, Lisboa o Roma --el 6 de junio de 2026 tendrá lugar el esperado regreso de Ramazzotti a los estadios italianos--) y América, donde finalizará el 30 de noviembre de 2026 en Sao Paulo (Brasil), tras una segunda parte de la gira --entre octubre y noviembre de 2026-- en ciudades de Norteamérica y Latinoamérica, como Montreal, Nueva York, México o Buenos Aires.
El nuevo álbum de Ramazzotti estará disponible en varios formatos, entre los que se incluye el vinilo y el CD, entre otros, e incluye algunos de los hits más icónicos de su carrera, revisados con nuevos arreglos, canciones inéditas y colaboraciones italianas e internacionales.
Entre las canciones inéditas del nuevo disco se encuentra el sencillo 'Il mio giorno preferito'/'Mi día preferido' con el que logró ser el primer artista del 2025 que obtuvo directamente el número 1 'EarOne Airplay' en la semana del estreno, así como el sencillo 'Buona Stella', con la cantante Elisa.
