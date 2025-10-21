PREVENCIÓN
La Comunidad de Madrid reúne a responsables de Salud Mental de toda España para abordar políticas de prevención del suicidio
Madrid contabiliza cinco fallecimientos por esta causa por cada 100.000 habitantes frente los ocho de la media nacional, la segunda tasa más baja del país
La Comunidad de Madrid refuerza su compromiso con la prevención del suicidio a través del Plan autonómico Vivir 2023-2026, que ya se encuentra ejecutado en un 85%. Este plan, que incluye la iniciativa Ayuda al suicidio, no estás solo, cuenta con una inversión de más de 50 millones de euros y está transformando las políticas de salud mental en la región.
Madrid, segunda comunidad con menor tasa de suicidio en España
Madrid registra una tasa de suicidio de cinco fallecimientos por cada 100.000 habitantes, significativamente por debajo de la media nacional de ocho, situándose como la segunda comunidad con menor índice en España, según datos provisionales del INE 2024.
En la capital madrileña se celebra este martes el III Encuentro sobre Política y Planes de Salud Mental, que reúne a responsables de Salud Mental de comunidades como Galicia, Murcia, Cataluña y País Vasco. El objetivo es compartir experiencias y fortalecer las políticas de prevención del suicidio en el marco de la Joint Action de la Comisión Europea para la salud pública.
Formación y recursos para profesionales y ciudadanos
El plan madrileño está coordinado por la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones e incluye formación especializada para más de 6.600 profesionales, entre docentes, cuerpos de seguridad, bomberos y personal sanitario y sociosanitario. Además, cuenta con una plataforma digital accesible para toda la ciudadanía que ofrece recursos y herramientas prácticas para la prevención del suicidio.
