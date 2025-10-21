La Comunidad de Madrid califica de "total desvergüenza" los 500 millones para enfermos de ELA anunciados por el Gobierno

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, considera "insuficiente" la dotación de 500 millones de euros prevista en el real decreto del Gobierno por el que se crea el 'Grado III+' o de dependencia extrema para atender las 24 horas a pacientes con ELA.

La consejera madrileña ha dicho, en un encuentro con medios de comunicación, que este decreto le parece "una total desvergüenza" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del Ejecutivo para tratar de "salvar" la "infrafinanciación" de la ley ELA.

"Es una total desvergüenza que piense que con 500 millones de euros va a poder atender a las personas con ELA y además va a poder atender a más personas con grado III", ha insistido la consejera antes de señalar que esta cantidad es "totalmente insuficiente".

"Yo creo que las personas con ELA se merecen un respeto y el presidente del Gobierno, desde luego, ha sido profundamente irrespetuoso volcando esta información, además a través de un tuit, sin tener ninguna interlocución con las comunidades autónomas, que son las que están atendiendo a los pacientes con ELA en sus hospitales y en las unidades de ELA", en opinión de Dávila.

Desde que se aprobó la ley han fallecido 1.100 personas con ELA, según Dávila, quien ha censurado que el Gobierno incluya la financiación para los enfermos con ELA "en el cajón de toda la deuda que tiene con las comunidades autónomas, que sobrepasa los 2.000 millones de euros al año, solo en la atención a la dependencia para toda España".

El refuerzo del Gobierno para personas con ELA

El Gobierno ha reforzado el sistema de dependencia con 500 millones de euros para garantizar la atención "intensiva y personalizada" 24 horas al día de las personas con ELA, que cuando se encuentren en fase avanzada tendrán derecho a una prestación de hasta 10.000 euros al mes en función de su situación y necesidades.

El real decreto aprobado este martes por el Gobierno, a instancias del Ministerio de Derechos Sociales, crea un nuevo grado de dependencia extrema o Grado III+ para dar protección específica a personas con enfermedades neurológicas con cuidados de alta complejidad y garantizarles atención personalizada de 24 horas.

Incorpora el derecho a una prestación de hasta 10.000 euros por paciente al mes en fase avanzada que será financiado en un 50% por el Estado y el otro 50% por las administraciones autonómicas.

Con la aprobación de este decreto ley se completa el desarrollo normativo de la ley ELA "en tiempo y forma", y la financiación del Estado en dependencia alcanza la cifra récord de 3.729 millones de euros, ha destacado el ministro Pablo Bustinduy en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.